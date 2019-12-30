Yeni yılı karşılamaya artık saatler kaldı. Dilerim 2020, her anlamda ülkemize ve dünyaya güzellikler getirir. Sporda da başarılarla dolu bir yıl geçiririz…

Geriye dönüp baktığımızda tüm branşlarda birbirinden farklı olayların yaşandığı bir yılı geride bıraktık. Ülkemiz için tartışmasız ene önemli gelişmelerin başında 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde H Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız uzun süre lider götürdüğü gruptan, son dünya şampiyonu Fransa ile birlikte çıkmayı başararak önemli bir başarıya imza attı. İtalya, İsviçre ve Galler’le vereceğimiz mücadele hayli zevkli geçeceğe benziyor. Şimdi hedef önce İtalya ile Roma’da oynayacağımız turnuvanın açılış mücadelesi ve ardından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki İsviçre ve Galler karşılaşmalarından ilk iki sırada sıkarak yolumuza devam etmek olacak. Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi ben bu takımdan hayli umutlu olduğumu yineliyorum.

Türk sporunda yılın bir diğer önemli olayı da, dünya dalış rekortmeni milli sporcumuz Şahika Ercümen’in Mersin Aydıncık Gilindire Mağarası’nda, paletsiz kategoride ve tek nefeste 100 metreye dalarak bayanlar dünya rekorunu kırmasıydı.

Ata sporumuz güreşte, Rıza Kayaalp, Kazakistan’daki dünya şampiyonası 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds’i 3-1 yenerek altın madalyaya uzandı.

Türk futbol tarihinde Berna Gözbaşı İstikbal Mobilya Kayserispor başkanı oldu ve Süper Lig’de, seçimle göreve gelen ilk kadın başkan olarak tarihe geçti.

İstanbul’un ev sahipliği yaptığı UEFA Süper Kupa karşılaşmasında Chelsea’yi penaltılarla deviren Liverpool mutlu sona ulaştı.

Yılın en çok konuşulan gelişmelerinden biri de TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in görevinden istifa etmesi ve o koltuğun, Nihat Özdemir tarafından doldurulmasıydı. Aynı şekilde, Beşiktaş’ta 2012 yılından beri başkanlık koltuğunda oturan Fikret Orman’ın ayrılmasıyla, Ahmet Nur Çebi Siyah Beyazlı kulübün 34. başkanı olarak görev yapmaya başladı.

Yıl boyunca daha birçok branşta gelişmeler, irili ufaklı başarı ve başarısızlıklar yaşandı. Tümünü aktarmamız sanırım en az 3-4 haftalık yazı alanına gereksinim duyurur diye düşünüyorum.

Bu nedenle ilk akla gelen birkaç gelişmeyi sizlere bir kez daha hatırlatmak istedim.

Yukarıda da vurgulamaya çalıştığım gibi, dilerim, yeni yıl başarılarla dolu gelir ve her anlamda mutlu olacağımız bir şekilde de geçer.

Tümünüze, her türlü çekişmeden uzak, sağlık ve huzur dolu bir yıl, umutla bezeli yarınlar dilerim.

Kalın sağlıcakla…