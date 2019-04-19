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19 Nisan 2019
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11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nden 1 gün sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik ettiği ve başarı dilediği öğrenildi.
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nden 1 gün sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik ettiği ve başarı dilediği öğrenildi.
Politika Haberleri

Gül’den Erdoğan’a ‘hayırlı olsun’ telefonu

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11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri’nden 1 gün sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, tebrik ettiği ve başarı dilediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‘ün, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ertesi günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik ettiği, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunarak başarı dilediği öğrenildi.

Erdoğan ile Gül arasında uzun ve sıcak bir konuşmanın geçtiği belirtilirken, Gül’ün, “Seçimler çok yoğun geçti. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Çok yoruldunuz” dediği öğrenildi. Erdoğan ile Gül’ün, yakın bir zamanda yüz yüze görüşecekleri de belirtildi.

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