Gülcan’ı bıçaklayan eşi tutuklandı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da ayrı yaşadığı, koruma kararı bulunan eşi Gülcan Marhan’ı (24) bıçakla yaralayan Ahmet Marhan (32), tutuklandı.

Olay, 25 Kasım günü sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi’nde meydana geldi. Gülcan Marhan, 3 aydır ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi Ahmet Marhan. tarafından evinin kapısında bıçaklandı. Alt kattaki komşusuna sığınan Gülcan Marhan, polisi haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan, yüzünde kesikler bulunan Gülcan Marhan, 5 saatlik müdahalenin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan Ahmet MArhan ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet Marhan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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