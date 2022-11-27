Gül Baba kitabının tanıtım galası yapıldı

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Murat DELİKLİTAŞ-Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA)-ALEVİ-Bektaşi inancını 16’ncı yüzyılda Macaristan’da temsil eden, eski Osmanlı dervişi, tarihsel-inançsal önder Gül Baba’yı konu alan, ‘Tarihsel – İnançsal Kimliği ile Gül Baba, Zaviyesi ve Türbesi’ isimli 3 ciltlik kitabın tanıtım galası yapıldı. Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat, Gül Baba’nın Galatasaray’ın manevi kurucusu olduğunu belirterek “Osmanlı Arşivlerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda Gül Baba’nın gerçekten Galatasaray Lisesi’nin kurulmasında ve 1905’te kurulan Galatasaray Spor Kulübü’nün renklerinin de, kavuğundaki sarı-kırmızı renklerden aldığı için manevi kurucusu olarak kabul edildiği rivayet, bir gerçeğe dönüştü” dedi.

Asıl adı Seyyid Cafer olan Gül Baba’yı konu alan, Tarihsel-İnançsal Kimliği ile Gül Baba isimli kitabın tanıtım galası, Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Kökel tarafından derlenen, Tarihsel Boyut, Tarihsel Belgeler I ve Tarihsel Belgeler II olmak üzere 3 cilt olarak hazırlanan eserin tanıtım galasına, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Arnavutluk-Tiran Dünya Bektaşilik Merkezi Başkanı Edmond Brahimaj Dedebaba (Baba Mondi), Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı Genel Başkanı Ali Coşkun, Tokat Yöresi Eraslan Sultan Ocağı Dedesi Muharrem Arslan, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve Gül Baba’nın torunlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Tanıtım galasının açılış konuşmasını yapan Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat, “Vakıf olarak bu eseri yayımlayarak hem vakıf misyonumuzun asli bir görevini yerine getirmiş olurken, bir taraftan da Gül Baba hakkında akademik-bilimsel içerikli ilk olan bir çalışmayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Vakfımız bilim yazım tarihinde Gül Baba ile ilgili bir ilki başarırken yazılı arşiv kayıtlarıyla örülü bu önemli ve stratejik metni literatüre kazandırmış olmaktadır. Vakfımız önümüzdeki dönemde de Doğu Avrupa, Balkan coğrafyasına yayılarak yüzlerce yıl temsiliyetini devam ettiren Alevi-Bektaşi inancının tarihi ile ilgili bilimsel-akademik çalışmaları desteklemeye, oluşan metinleri yayımlamaya devam edecektir.

Gül Baba, kökleri Türkistan Horosan’a kadar giden, Hoca Ahmet Yesevi dergahına dayanan, eren düşün felsefesini, inanç sistemini 13’üncü yüzyıl Anadolu’suna Hacı Bektaş Veli ile geliyor; orada temsiliyetini oluşturuyor. Alevi-Bektaşi inancının Anadolu’ya yayılmasının ardından 13’üncü yüzyılda Sarı Saltuk’la bu inancı Balkanlardan, Orta Avrupa’ya kadar taşıyan Rumeli erenlerinin şahıdır diyebiliriz. Gül Baba, yakmadan, yıkmadan, kırmadan, üzmeden, hoşgörü ve sevgiyle konuşmuş, Macar toplumunun sevgisini kazanmıştır. 500 yıldan fazla bir zaman olmuş; Gül Baba türbesine yılda 100 binden fazla ziyaretçi geliyor. Bu ziyaretçilerin aşağı-yukarı yarısı Hristiyanlardan oluşuyor” dedi.

‘GÜL BABA GALATASARAY’IN MANEVİ KURUCUSUDUR’

Gül Baba’nın Galatasaray Spor Kulübünün manevi kurucusu olduğunu da belirten Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Osmanlı Arşivlerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda Gül Baba’nın gerçekten Galatasaray Lisesi’nin kurulmasında ve 1905 kurulan Galatasaray Spor Kulübü’nün renklerinin de, kavuğundaki sarı-kırmızı renklerden aldığı için manevi kurucusu olarak kabul edildiği rivayet, bir gerçeğe dönüştü” dedi.



‘KULÜMÜZÜN ŞANLI TARİHİNİ AKTARMA FIRSATI BULUYORUZ’

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise “Kulübümüzün doğduğu yer olan, gururumuz Galatasaray Lisesi’nin manevi kurucusu olan Gül Baba adına yapılan çalışmalar bizim için önem arz ediyor. Bu çalışmalarla hem Galatasaray’ımızın kültürüne, geçmişine birlikte sahip çıkıyor hem de kulübümüzün şanlı tarihini gelecek nesillere aktarma fırsatı buluyoruz” şeklinde konuştu.

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500 YILLIK SECERE

Tanıtım galasına katılan ve deyişler eşliğinde semah dönen Gül Baba’nın torunları, 500 yıllık secereyi de muhafazasından çıkararak davetlilere takdim etti. (DHA)

(FOTOĞRAF)