GUHEM Müdürü Mirahmetoğlu: Geleceğin pilot astronotları burada yetişecek

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da 13 bin 500 metrekare alana kurulu 154 interaktif düzenek ve simülatörlerin bulunduğu Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) uzaya yolculuk heyecanı başladı. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Milli Uzay Programı’na katkı sağlamak için heyecanla çalıştıklarını söyledi.

Bursa’da kurulan GUHEM’in, Türkiye’nin uzay ve havacılık yolculuğuna önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Uzay Programı’nı açıklaması ve Cumhuriyetin 100’üncü yılında Ay’a ilk temasın gerçekleşeceğini söylemesinin ardından Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) hazırlıklar başladı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)’nın desteklediği Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’yla (TÜBİTAK) iş birliği halinde GUHEM hayata geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da destek verdiği kurum, Türkiye’nin uzay ve havacılık yolculuğuna önemli bir katkı sağlıyor. 2 kattan oluşan ve 13 bin 500 metrekare alana kurulan, 154 interaktif düzenekle çeşitli simülatörlerin bulunduğu merkez, pandemi sürecindeki yasakların kalkmasının ardından kapılarını ziyarete açacak. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, ilerleyen günlerde Türkiye Uzay Ajansı’yla birlikte Milli Uzay Programı kapsamında görüşmelere başlayacaklarını belirtti

‘BİLİM VE EĞİTİM MERKEZİ’

GUHEM’de havacılık ve uzayla ilgili her konuyu toplumun tamamına anlatmak için kurulduklarını söyleyen Mirahmetoğlu, “Buraya gelenler kuşların nasıl uçtuğunu önce öğreniyor. Ardından da uçuşun anatomisinden başlayarak, havacılığın temellerini kavrıyorlar. Uzayla ilgili pek çok sırra bilim iletişimcilerimiz vasıtasıyla vakıf olabiliyorlar. Resmi açılışımız 30 Ekim tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank tarafından yapıldı. Fakat pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime geçilemedi. Burası bir bilim ve eğitim merkezi. Burada, aklından daha önce havacılık ve uzay geçmemiş kişilere bu virüsü kaptırmaya çalışacağız. Ardından da eğitim merkezimizde atölye çalışmaları gerçekleştireceğiz” dedi.

‘GELECEĞİN ASTRONOTLARI YETİŞECEK’

Merkezde, geleceğin pilot astronotlarının yetişeceğini kaydeden Mirahmetoğlu, “Milli Uzay Programımızın tanıtımında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlerden bahsetmesinden gururlandık. Burası 2013’te tasarlanan ve bu günler, öngörülerek ortaya konulmuş bir merkez. Çocuklarda farkındalığı artırmak ve sonraki nesillerin, pilot astronot olmasını istemeleri için ortaya konulan bir vizyonun ürünü. Bize gelen, 8-9 yaşındaki çocuklarımız bundan 15 yıl sonra pilot astronot olarak karşımıza çıkacaklar. Bunun için de çok heyecanlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda hareket edeceğiz” diye konuştu.

‘MİLLİ UZAY PROGRAMINA KATKI’

GUHEM’in, Milli Uzay Programı’na önemli katkı koyacağını belirten Mirahmetoğlu, “Beyin göçü sürekli yaşanan bir şey. Gençleri burada tutmak ve onlardan daha fazla faydalanmak istiyoruz. Milli Uzay Programı kapsamında görevler, ‘Türkiye Uzay Ajansı’na verildi. Biz de ‘Türkiye Uzay Ajansı’yla yakın ilişki içerisindeyiz. Bu merkez aynı zamanda Türkiye Uzay Ajansının da eğitim merkezi olarak emirlerine amadedir” ifadelerini kullandı.

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