Değerli okurlar, sinema sanat dalları içinde kendi içinde başlı başına özel olan alanlardan bir tanesidir. Kimi insanlar için de sinema son derece büyük bir tutkudur. Her kişinin kendi zevklerine uygun olarak bir sinema zevki vardır. Özellikle yaşadığımız pandemi sürecinde evde

daha fazla vakit geçirmeye başladık. Vakit bol olunca da dizi ve film eskisine nazaran daha fazla izle olduk. Bende bugün köşe yazımda sizlere izlediğim başarılı bir filmi tavsiye etmek isterim. Filmin ismi Guguk Kuşu, Amerikan sinemasının da dünya sinemasının da en kült filmlerinden bir tanesidir.

Filmin Konusu

Filmin konusu döneminde oldukça ses getirmiştir. Film Amerika Birleşik Devletlerinde bir akıl hastanesinde geçer. Film

adi bir suçu olan Randle P. McMurphy isimli kişinin başından geçenleri anlatıyor.

Hapishaneye girmemek için akıl hastası numarası yapan Randle P. McMurphy akıl hastanesine getirilir. Burada akıl hastaları ile baştan hiç anlaşamasa ve hatta onlarla dalga geçse de geçen zaman içinde onlarla farklı türden iletişimler kurmaya başlar.

Bu süre zarfında aynı zamanda belli periyotlar ile akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair tetkiklerden geçer iken bir

yandan da kendisi bu akıl hastanesinden kaçma planları yapmaya başlar. Sürekli bir biçimde konuşmayan ve ortalığı temizleyen Kızılderili ile kurduğu ilişki onun yaşamını bambaşka bir biçimde etkiler ve süreç içinde hastanenin başhemşiresi ile aralarında ciddi uyuşmazlıklar baş

gösterir. Başı buyruk hareketleri vardır ve bir süre hastane yönetimi bu durumdan

rahatsız olmaya başlar. Bir süre sonra ise durum bambaşka bir yöne evrilir. Film hafızalardan silinmeyecek olan bir final ile

sona erer.

Film hakkında diğer bilgileri vermek gerekir ise şunlar söylenebilir: Filmin yönetmeni bu film ile dünya çapında haklı bir üne

kavuşan Milos Forman’dır. Filmin orijinal adı One Flew Over the Cuckoo’s Nest. 1975 senesi tarihli olan filmin başrol oyuncusu dünyaca ünlü Amerikalı aktör Jack Nicholsun olur iken kendisine Louise Fletcher ve William Redfield eşlik ediyor. Film aynı adlı kitaptan uyarlanmıştır. Film dünyada tüm zamanların en iyi filmlerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor. 9 dalda Oscar’a aday olan film 5 dalda Oscar almıştır