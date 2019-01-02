Yılbaşı vesilesiyle bazı es dost akraba ile birlikte olma fırsatı bulduk. Doğal olarak ilk konu yerel seçimler ve devamında sonu gelmeyen ekonomideki sorunlar.



Sohbetler arasında bazı iddialar ortaya atıldı ki inanmak zor. Esasında daha öncede bazı fısıltılarla kulağımıza gelmişti ama tekrarını hem de ısrarlı bir şekilde duyunca paylaşmak istedik. Örneğin;

Yönetimin tüm bankalara kredi ve mevduat faiz oranlarını belli bir puana çekmeleri tavsiye edildi mi? Daha da ileri gidelim, her banka için ayrı ayrı faiz oranları belirlendiği ve bu oranların üzerine kesinlikle çıkılmaması emri verildi mi? Konuşulan oranlar kamu bankalarında düşük, özellerde yüksek olarak belirlenmiş.

Banka genel müdürlüklerinin de bu oranları tüm şubelere duyurdukları ve asla bu oranların üzerinde faiz uygulanmaması talimatı verdikleri, Hazine ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun banka ekranlarından bunu çok sıkı takip ettikleri doğru mu?

Son verilere bakalım: Bankalarca kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama oranlar geçen Kasım ayına göre bir iki puan gerileyerek (belki de emirle düşürülerek) , 21 Aralık 2018 itibarıyla ihtiyaç kredilerinde yüzde 33.2, taşıtta yüzde 28.8, konutta yüzde 28, tüketici de yüzde 32.8, ticari de yüzde 27.6. Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu oranlar her bankada en alt limitten başlayım dört beş puan daha da artış gösterebiliyor.

Diğer bir veri de yine bankaların kullandırdığı kredi tutarları. Faizler “ emirle” düşürülmesine rağmen, açılan kredilerde önemli gerilemeler yaşanıyor. Yine örneğin, geçen Ağustos ayında kredi toplamları konutta 199 milyar liradan 189 milyar liraya, taşıtta 7 milyar liradan 6.4 milyar liraya, diğer tüketici kredilerinde 214 milyardan204 milyar liraya gerilemiş.

Bu işteki dengesizlik burada kendini gösteriyor. İnen faizlere karşı kredi hacminin genişlemesi beklenirdi ama tam tersi yaşanıyor, emir yukarıdan gelse de.

KGF KABUS KREDİLERİ

Diğer bir esaslı iddia da geçen yıl uçana kaçana, bana da verin diyen herkese arkasında devlet garantisi var diye dağıtılan Kredi Garanti Fonu ile ilgili.

Söylenen bu fon altında kullandırılan kredilerde geri dönüş o kadar az tutarda gerçekleşiyormuş ki, bu konudan şikayet eden bankalara yönetimin tutumu sert oluyormuş.

İddialara göre, yönetim; bankalara, KGF kredisini ödemeyen ya da zora düşen özellikle küçük işletmeler için hemen icra, haciz gibi işlemlere başlatılmaması, mümkün olduğu kadar en sonuna kadar sabır göstererek yeniden yapılandırarak, faiz düşürerek, hatta icra haciz, iflas takiplerini durdurmak için yeniden kredi açarak, geri ödeme dilimlerini küçülterek tahsilat yapın tavsiyesinde ve telkininde bulunuyormuş.

Bu iki iddia, ekonominin geldiği noktayı gösteriyor. Bu kadar dış ve iç gelişmeye rağmen döviz kurları hep aynı düzeyde seyrediyor, faizler belli oranlarda tutuluyor, önce zamlar yapılıyor, sonra geri alınıyor, tam bir kafa karışıklığı yaşanıyor.

Bunun adı değişim, dönüşüm ve dengeleme tanımlarıyla oluşan uzaktan kumandalı, güdümlü serbest piyasa ekonomisi mi?