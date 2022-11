Güçlü Kadının Yaşam Öyküsü

- Reklam -

25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yaklaşırken Çankaya Belediyesi, kadın dayanışması kapsamında biletsiz ve ücretsiz etkinlikler düzenliyor. Bu bağlamda Tuba Batu’nun yaşadığı dehşeti betimleyen Töz Belgeseli gösterimi ve söyleşisi gerçekleştirildi. Programa birçok kişi katılım gösterdi.

Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde dizi oyuncusu Şeyma Korkmaz’ın ablası Tuba Batu’nun hayatını aktaran belgesel gösterimi düzenlendi. Saplantılı eski erkek arkadaşı tarafından 2016 yılında gırtlağının üçte ikisi kesilen Tuba Batu, eşi ve kızı ile etkinlikte yer aldı. Belgesel Yönetmeni Neşe Uğur Nohutçu ve Tuğba Batu belgeselin ardından seyircilerle söyleşi yaptı.

‘Kadınlara Umut Olmak İstedim’

‘Var olmak için başka bir şeye ihtiyaç duymayan cevher’ manasına gelen felsefe terimi Töz, bu belgeselin verdiği mesajla birleştiriliyor. Belgesel’in baş kahramanı Batu, seramik sanatçısı olarak atölye açtığını, işini sevdiğini açıkladı. Batu şöyle konuştu: “Çanakkale’de yaşıyordum. Evliydim, bir kızım oldu daha bebekken amansız bir hastalığa yakalandı, işitme kaybı ve skolyozu vardı. Bu esnada her şeyi durdurdum, atölyeyi kapattım, doktoramı dondurdum, kendimi sadece kızıma vermeliydim. Sürekli onun için çabalıyordum, hastanede uzun süre kaldı. Onu okula başlattım, gezdirdim, ona hep destek olmaya çalıştım. Büyüdüğüm Eskişehir’e döndüm.

Her şey yolundaydı ta ki 17 Haziran 2016’ya kadar. İşe gitmek için servis beklediğim yerde önce arkamdan yaklaşan, eski erkek arkadaşım, reddedilmeyi kabul etmediğinden sırtımı bıçaklayıp tekrar gelip gırtlağımın üçte ikisini kesti. Hayata kızımla tutunmaya çalıştım, yaşam mücadelesi verdim, ailemle mahkemelere katıldım. Namussuzlukla suçlandım. Kendimi o durumda bile açıklamaya çalıştım. Caniye 14 yıl hapis cezası verildi. 3 yılda çıktı. 2 yıl boyunca 17 Haziran tarihinde, sabahı sabah edemezdim, o günü geçiremezdim. Hatta o kadın kimliğinden o kadar korkmuş ve soğumuştum ki kendime erkek gibi hissetmeye başladım. Psikolojik ve bedenen kadınlığı bırakıp maskülen davranıyordum. Sanki kendimi böyle koruma altına alacaktım. Ama kendimi toparlamalıydım, tüm mağdur kadınlara umut olmak istedim.”

‘Kadınları Eğitim Kurtarıyor’

Tuba Batu’nun, dimdik durarak diğer kadınlara da emsal olduğunu vurgulayan katılımcılar, kendisine hayranlıklarını iletti. Seyirciler, Batu’nun tüm kadınlara simge olabileceğini belirtti. Batu, söyleşide şu sözlere yer verdi: “Eğitim ve çalışmak çok iyi geliyor. Hastanede çekilmiş videom var ya orada bile bitirmem gereken çok iş var, tezimi yazmalıyım diye düşünüyorum. Konuşamıyorum, yaralıyım ama aklım işimde. Zaten bu süreci atlatmaktaki en büyük etken, işim oldu. Kadına şiddetle mücadele gibi programlarda davetlerde, hep konuşulan şey eğitim, kadınları eğitim kurtarıyor diyebilirim. Bu süreçte en önemli dayanağım, aldığım eğitimdi. Doktorayı bitirmemiş olsaydım, bu durumun altından bu kadar kolay kalkamazdım, tekrar bir iş bulmak, aynı sektöre devam etmek mümkün olmayabilirdi. Buradaki en vurgulanması gereken şey, eğitimin önemi. Daha sonra üniversitede öğretim üyesi oldum.

Elbette kadın dayanışması da çok değerliydi, aynı zamanda aile dayanışması. Şimdi feminist bir yerden konuşuyorum. Derslerimde de böyle yapıyorum, öğrencim de burada kendisi bilir. Kadına Şiddetle Mücadele Komisyonu’nda görevliyim. Orada da konuştuğumuz şeyler oluyor. Öncesinde insan kendi başına öyle şeyler gelmeyeceğini sanıyor, çok şükür bunları yaşamamışım diyor ama herkesin hayatında olabilecek bir şey. Kişi, yaşadığınızda üzerinde düşünmeye nelerin yanlış olduğunu tespit etmeye başlıyorsunuz.

Erkeklerdeki Olumsuz Algı

Erkeklerde, kadına yardımcı olmakta gizliden bir saldırganlık var yani üstten bir bakış var. Bazı şeyleri yalnızca bizim işimizmiş gibi algılıyorlar. Hayır, bunlar ortak işimiz, erkek de bulaşık yıkayabilir, her şeye yardımcı olmalı. Bu manada erkek annelerine çok görev düştüğünü düşünüyorum.

Mahkemede babamın sözleri çok değerliydi, desteğini hissettim. Bana hakaretler oldu, çıkıp babama, yemin ederim yapmadım, diyordum. O iftiralar gerçek olsaydı bile bana bunu yapmaya hakkı yok.”

Mücadeleyi Herkes Bilmeli

Belgesel Yönetmeni Neşe Uğur Nohutçu: “Tuba benim çocukluk arkadaşım, mahkeme süreçlerinde de yanındaydım. O zamanlar derdimiz başka olduğu için belgesel aklımda yoktu. Tuba’nın dik duruşu, emeği beni tüm kadınlar nezdinde buna yönlendirdi. Başta Tuba kabul etmedi, kimsenin bilmesini istemiyordu ama sonra mücadelesini herkesin görmesi gerektiğini anlattığımda ikna oldu” açıklamalarında bulundu.

Toplumumuz Mağduriyet Seviyor

Batu: “Toplum olarak mağduriyeti seviyoruz galiba. Benden mağduru oynamamı isteyenler vardı. Hayır, kimse mağdur olmasın, güçlü olsun. Ben daha yeni yeni rahat uyuyabiliyorum, eşim bilir, uykuda sıçramalarım olurdu. En zor olan şiddeti atlatma kısmı. Bunu hazmetmek çok zor. 14 yıl aldı 3 yıl sonra çıktı, şu an dışarıda. İyi hala indirimi, pandemi süreci derken bunlar yaşandı. Bu yüzden buralara geliyoruz bu konuşmaları yapıyoruz böyle bir adam gördün mü kaç, kurtar kendini mesajını veriyoruz. Bu manada da kız çocuklarının gözünün açık olması, eğitimli olması çok önemli. Profesyonel bir destek almadım aslında dostane destekler aldım. Bir yarayı çok kaşımamak lazım, bu kendimizin elinde. Geriye dönüp bakmak istemedim. Güçlü olmalıyız, önümüze bakalım” beyanlarını kullandı.

Etkinlikte, Çankaya Belediyesi’nin hazırladığı ‘Kadın Cinayetleri Politiktir’ rozeti ve Kadın Bülteni broşürü sunuldu. Katılımcılar, rozeti yakalarına taktı.

