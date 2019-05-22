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22 Mayıs 2019
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“GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez”. İstanbul DHA
Ekonomi Haberleri

GTS’den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez

Editör Editör

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Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, ABD’nin Türkiye’yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkarmasının, Türkiye’nin bu ülkeye yaptığı ihracatı geriletmeyeceğini savundu.

Türkiye’nin ABD’ye artık otomotivden F-35’lerin parçalarına kadar teknolojik ürünler ihraç ettiğini vurgulayan Terzioğlu, ABD’nin bu malları Türkiye’den almayı sürdüreceğini öne sürdü.

ABD’nin GTS programını geri kalmış ülkelerin ihracatını desteklemek amacıyla 1974 yılında başlattığını, Türkiye’nin de bu programa bir yıl sonra eklendiğini anımsatan Terzioğlu, buna karşın Türkiye’nin bu programdan diğer ülkeler kadar yararlanmadığını belirtti ve ekledi:

“Amerikalılar diyorlar ki siz de bizim gibi otomobil üretiyorsunuz, savunma sanayiniz gelişmiş durumda. Bu programda olmanıza gerek yok. Aslına bakarsanız doğru söylüyorlar. Biz o hakkımızı aslında hiç kullanmadık.”

Türkiye’nin ABD’ye 75 milyar dolarlık ihracat hedeflediğini belirten Terzioğlu, “GTS programından çıkartılmamız bu hedefi etkilemez. Biz artık rekabet edebiliyoruz” diye ekledi.

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