İstanbul Beylikdüzü’nde geçen hafta üst solunum yolu enfeksiyonu bulgusuyla tedavi altındayken yaşamını yitiren 2 ve 5 yaşlarındaki iki çocuktan birinde kalp kası iltihabı olarak bilinen miyokardit belirlendiği, ancak incelemelerin halen sürdüğünü bildirildi. Çocukların ölümüne miyokardit’in neden olduğu düşünülürken, uzmanlar ise hastalıkla ilgili uyarılarda bulundu.

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ender Ödemiş, grip virüsünün kalp kasına yerleşerek kalp kası iltihabına neden olup ölüme kadar varan ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, “Her grip kalbi vuracak diye bir şey yok, ama çocukta ateş olmadığı halde taşikardi dediğimiz nabız yüksekliği varsa, kalp açısından da değerlendirilmeli” dedi.

Beylikdüzü’nde geçen hafta hayatını kaybeden 2 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğun ölümüyle ilgili inceleme sürüyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu bulgusuyla tedavi altında olan çocukların ani ölümlerine, kalp kası iltihabı olarak bilinen ‘miyokardit’in neden olduğu düşünülüyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü çocuklardan birinde miyokardit belirlendiğini, ancak incelemelerin devam ettiğini açıkladı.