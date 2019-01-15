Soğuk havada gribin düşmanı olarak bilinen kelle paça çorbası sakatat fiyatlarındaki artış nedeniyle lokantalarda tabağı 25 TL’ye satılıyor.

Adana’da geçen ay adedi 25 TL’den 30 TL’ye yükselen koyun kellesi, hayvan kesimi az olduğu zamanlarda 35 TL’ye satılmaya başladı.

Kasaplar Çarşısı esnafından Kadir Çelik, fiyatı 25 TL’den 30 TL’ye yükselen başın fiyatının hayvan kesimi olmadığı zaman 35 TL’ye kadar yükseldiğini belirtirken, 1 TL olan paça fiyatının 2 kat arttığını kaydetti. Çelik, baş paça çorbasının gribe karşı bire bir olduğunu belirterek, “Hayvanların bulunmaması, üretimin az olması fiyatları her geçen gün artıyor. Vatandaşın alakası yüksek fakat fiyatlar yüksek olduğundan yurttaş yiyemiyor. Çiğ baş kazanda sıcak suda haşlanıyor, kılları çıkınca ama bıçakla pırıl ediliyor sonra pürmüzle yakılıyor” diye konuştu.

Çarşı esnafı temsilcisi Tufan Dönen ise koyun kesiminde ara sıra kıtlık ve yığıncılık olduğunu, sakatat fiyatlarının yakında et fiyatını geçeceğini belirtti. Dönen, bir adet baştan 5 tabak çorba çıktığını ancak lokantalarda 1 tabak çorbanın 25 TL’ye satıldığını kaydetti.