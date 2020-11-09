Gribe karşı doğada yetişen otlar ilgi gördü

Düzce’de aktarlık yapan Fatih Alkan, gribe karşı doğada yetişen otlarla yapılan çayların vücut direncini artırdığını, bitkilerle yapılacak çayla doğal olarak kendimizi koruyabileceğimizi belirtti.

Kış aylarının gelmesi ve soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte grip enfeksiyonlarında artış yaşanmaya başladı. Gripten korunmak isteyenler şifalı otlara ilgi gösterirken, doğada yetişen otların karışımından hazırlanan çaylar vücuttaki direnci artırıyor. Düzce’de aktarlık yapan Fatih Alkan, doğada yetişen otlarla yapılan çayların vücut direncinin artırılabileceğini belirterek, “Kış ayları gelirken özellikle gribal enfeksiyonlara karşı önlem almamız gerekiyor. Grip aşısının da az olduğu ülkemizde kendimizi doğal yollarla korumamız gerekiyor. Bunun için bölgemizde çok yetişen ıhlamur, ada çayı, hibiskus, mideyi rahatlatacak rezene çayı, limon ve maydanozlu bir kür yaparak kendimizi doğal olarak korumaya alabiliriz. Aktarlarda satılan karışık bitki çayları da var. İçinde hatme çiçeğinden, ada çayına kadar şifalı otların olduğu karışımları alarak çay haline getirebilirler. Bunu hazırlaması da çok basit. Bir sıcak suyun içine bu ürünleri istedikleri kadar atarak 10 dakika sonra balla tatlandırarak içime hazır hale getirebilirler.” dedi.

Bitki çaylarına şeker yerine bal konulmasını öneren Fatih Alkan, “Bitkilerle demlenen çayı şeker yerine güzel bir balla tatlandırarak daha güzel olacağını daha yararlı olacağını ümit ediyoruz. Mümkün mertebe balla tatlandırılmasını istiyoruz. Bardağa koyulan bitki çayına yeteri kadar bal atılarak tüketilmesini tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.