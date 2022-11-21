Grekoromende şampiyon olan ASKİ Spor’dan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

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Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)-

Ankara’da düzenlenen Grekoromen Güreş Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan ASKİ Spor Kulübü’nün güreşçileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni (ABB) ziyaret etti.

17-20 Kasım 2022 tarihlerinde Yenimahalle Spor Kompleksi’nde 14 kulübün katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun finalinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 7-3 yenen ASKİ Spor Kulübü, serbest stilin ardından grekoromende de Süper Lig şampiyonu oldu. Şampiyon güreşçiler düzenledikleri ziyaretle, şampiyonluk kupasını Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve aynı zamanda ASKİ Spor Kulübü Başkanı olan Yüksel Arslan’a takdim etti. Güreşçilere ziyarette, Dünya ve Avrupa şampiyonu Milli güreşçi Rıza Kayaalp, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Antrenör Akif Canbaş ve idareciler eşlik etti.

ASKİ Spor Kulübü’nün serbest stilin ardından grekoromende de Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye’nin en iyi kulübü olduğunu ifade eden Yüksek Arslan, “Başarımızı düşürmeden devam edeceğiz. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok gurur duyduk. 6 yıl sonra grekoromende Süper Lig şampiyonu olmanız bizi daha da mutlu etti. Gerek güreş, gerek diğer dalların geleceği için altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Desteğimiz azalmadan sürecek” dedi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Milli güreşçi Rıza Kayaalp, ASKİ Spor Kulübü olarak başarılarının artarak devam ettiğini kaydederek, “Genç sporcularımız sayesinde bundan sonra da birçok Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının geleceğini ümit ediyorum. Bütün arkadaşlarımı ve hocalarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

2016 yılının ardından grekoromen takımının Süper Lig şampiyonu olmasının büyük önem taşıdığını ifade eden ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ise, “En son Avrupa ve Dünya şampiyonalarına da baktığımızda bütün şampiyonlar bizden. Burada bir aile bağı kurduk. Verilen destekler neticesinde de başarılar geliyor. Altyapı konusunda da gece gündüz demeden çalışan hocalarımızdan da Allah razı olsun. Eskiden ASKİ Spor Kulübü’nde böyle bir şey yoktu ama şimdi 800 güreşçi çocuğumuz var. Yeni Rıza’lar yeni Taha’lar onların içerisinden yetişecek” dedi.

Ziyarette değerlendirmelerin ardından kulüp başkanı Yüksel Arslan, güreşçilerle birlikte şampiyonluk pastasını kesti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ziyaretten detaylar

-Yüksel Arslan’ın açıklamaları

-Rıza Kayaalp’in açıklamaları

-Abdullah Çakmar’ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)