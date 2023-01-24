Grammy Ödüllü Barok Topluluğu Akademıe Fur Alte Musık Berlin 28 Ocak’ta CSO Ada Ankara’da

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Uluslararası orkestralar serisi kapsamında, Türkiye’nin ve dünyanın en önde gelen orkestra ve sanatçılarını sanatseverlerle buluşturan CSO ADA ANKARA, yeni bir iş birliği ile Akademie Für Alte Musik Berlin’e sezon boyunca ev sahipliği yapacak.

Almanya’nın ve dünyanın en prestijli barok topluluklarından Grammy ödüllü Akademie Für Alte Musik Berlin, CSO ADA ANKARA’nın “misafir yerleşik orkestrası” olarak ilk konserini 28 Ocak’ta verecek. Doğu Berlin orkestralarından müzisyenlerin bir araya gelerek “şefsiz” bir oluşumu başlatmasıyla 1982 yılında kurulan orkestra, dünyanın en prestijli salonlarını dolaşarak yılda 100’ü aşkın konser veriyor. Barok ve erken barok dönem klasik müziğine getirdikleri eşsiz yorumlarla albüm satışları milyonları geçen bol ödüllü topluluk, 40 yılı aşkın sanat hayatıyla “Barok Dünyanın Pırlantası” olarak kabul ediliyor.

Kaçırılmaması Gereken Bir Müzik Şöleni

Akademie Für Alte Musik Berlin; 28 Ocak’ta CSO ADA ANKARA’nın muhteşem akustik yapısıyla zenginleştirilmiş Ana Salonunda vereceği ilk konserinde, sanatseverleri barok müziğin sürprizli ve ihtiraslı ses dünyasında kaçırılmaması gereken bir yolculuğa çıkaracak. Ünlü topluluk, müzik tarihini en çok etkilemiş dahi yaratıcılardan Johann Sebastian Bach’ın sevilen eserleriyle birlikte ünlü besteciyle yolları hiçbir zaman kesişmese de Bach’ın sanatına büyük saygı duyan Georg Friedrich Händel’in ve Bach’ın müzisyen oğullarından Carl Philipp Emanuel Bach’ın yapıtlarından oluşan bir repertuvarı seslendirecek.

Akademie Für Alte Musik Berlin, 28 Ocak’taki ilk konserin ardından farklı programlarla 2 Mart ve 13 Mayıs’ta barok müziğin en muhteşem eserlerini CSO ADA ANKARA’da dinleyicisiyle buluşturmaya devam edecek.

Bilet Fiyatları:

Kategori: 275 TL Kategori: 200 TL Kategori: 150 TL Kategori: 100 TL