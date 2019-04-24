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24 Nisan 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri GPS ayakkabı tasarlayan Wilcox, Türkiye'ye geliyor
Dünyanın ilk GPS ayakkabıları, geleceğin renkli camlı sürücüsüz uyku aracı gibi çalışmalara imza atan Dominic Wilcox, 25 Nisan’da gerçekleşecek Marketing Meetup 2019 kapsamında Türkiye’ye geliyor.
Dünyanın ilk GPS ayakkabıları, geleceğin renkli camlı sürücüsüz uyku aracı gibi çalışmalara imza atan Dominic Wilcox, 25 Nisan’da gerçekleşecek Marketing Meetup 2019 kapsamında Türkiye’ye geliyor.
Teknoloji Haberleri

GPS ayakkabı tasarlayan Wilcox, Türkiye’ye geliyor

Editör Editör

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Dünyanın ilk GPS ayakkabıları, geleceğin renkli camlı sürücüsüz uyku aracı gibi çalışmalara imza atan Dominic Wilcox, 25 Nisan’da gerçekleşecek Marketing Meetup 2019 kapsamında Türkiye’ye geliyor.

Sanat, tasarım, zanaat ve teknoloji alanlarında çalışmalar ortaya koyan Dominic Wilcox, ‘Normali Yeniden İcat Etmek’ başlıklı sunumuyla konuşmacılar arasında yer alıyor.

2002 yılında The Royal College of Art’tan mezun olan İngiliz artist ve tasarımcı Dominic Wilcox, uluslararası alanda sıra dışı projelere imza atıyor. Geçtiğimiz yıllarda BMW MINI, Kelloggs ve Paul Smith gibi markalarla çalışan Wilcox; inovatif, düşündürücü ve şaşırtıcı işlere odaklanıyor.

Dünyanın ilk GPS ayakkabılarını tasarladı

Dünyanın ilk GPS ayakkabıları, geleceğin renkli camlı sürücüsüz uyku aracı ve küçük heykellerden oluşan çalışmalarının yanı sıra Wilcox, köpeklere yönelik dünyadaki ilk sanat sergisiyle de adından söz ettiriyor. Fantastik fikir ve icatlarından ustaca çizimlerine kadar yüksek tempolu bir konuşma hazırlayan Dominic Wilcox, yaratıcı düşünebilmede kendi yöntemlerini katılımcılarla paylaşmaya geliyor.

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