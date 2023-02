‘Gözyaşı Çiftliği’ can dostlara yuva oldu

- Reklam -

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de yaşayan, uçak yüksek mühendisi Muhammed Emin Aksel (63), 10 dönüm arazide çiftlik kurdu. 104 köpek, 300 kedi, 3 at, 1 koç, 40 kanatlı hayvan ve tavşanın barınma imkanı bulduğu çiftliğe ‘Gözyaşı’ adını verdiğini anlatan Aksel, “5 yıl önce bacağı kırık olduğu için terk edilen bir at bulmuştuk. Tedavisi yapıldı ancak hayatını kaybetti, bu topraklara gömüldü. Onun anısını yaşatmak için bu ismi verdik” dedi.

Uçak yüksek mühendisi Muhammed Emin Aksel, İstanbul’da üst düzey yöneticilik yaparken babasının sağlık sorunları nedeniyle 2007’de İzmir’e döndü. Kente yerleşmeye karar veren Aksel, bakıma muhtaç sokak hayvanlarını fark edince birkaç kedi ve köpek sahiplendi. Aksel, sayıları giderek artan hayvanlar için 6 yıl önce Güzelbahçe ilçesinde kendi imkanlarıyla çiftlik kurdu. ‘Gözyaşı Çiftliği’ adı verilen arazide 104 köpek, 300 kedi, 3 at, 1 koç, 40 kanatlı hayvan ve tavşan için barınma imkanı oldu. Aksel, “2007 senesine kadar İstanbul’da üst düzey yöneticilik yapıyordum. O tarihten sonra babamın rahatsızlığı üzere İzmir’e geldim. Sonrasında babam hayatını kaybetti. İstanbul’a geri dönmedim. Bulunduğum bölgede sokak hayvanlarının bakıma muhtaç olduğunu gördüm. Aralarında hasta, felçli, yaşlı hayvanlar da vardı. Çok sayıda sokak hayvanı perişan durumdaydı. Karşılaştığım yardıma muhtaç sokak hayvanlarını kurtarmaya başladım. Sayıları artınca çiftlik kurmaya karar verdim” diye konuştu.

‘EĞER SEN BİR ŞEY YAPMAZSAN BAŞKASI DA YAPMIYOR’

Çiftlikte yaşayan sokak hayvanları dışında çok sayıda can dostunun tedavisinin yapıldığını ve kısırlaştırılıp, tekrar bırakıldığını anlatan Aksel, “Sokakta zor şartlarda yaşayan hayvanlara birilerinin el atması lazımdı. Eğer sen bir şey yapmazsan başkası da yapmıyor. Bu şekilde zor durumdaki hayvanları kurtarmaya başladım. Ayrıca birçok can dostunun da tedavisini yapıp ayrıca kısırlaştırıp tekrar sokağa bıraktık. 5 yıl önce bacağı kırık olduğu için terk edilen bir at bulmuştuk. Tedavisi yapıldı ancak hayatını kaybetti, bu topraklara gömüldü. Onun anısını yaşatmak için buraya ‘Gözyaşı Çiftliği’ ismini verdik. Sokak ve av hayvanları için gözyaşını insanların belleğine kazımak istiyorum” dedi.

Çiftlikte hayvanlara 2 kişi baktıklarını ancak yetişemediklerini belirten Aksel, gönüllülerin gelip, sokak hayvanlarının bakımı konusunda kendilerine destek olabileceğini dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -