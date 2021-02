Göztepeli taraftarlar SMA’lı Duru için meşale yaktı

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR (DHA)- SÜPER Lig takımı Göztepe Spor Kulübü’nün taraftarları, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Duru Meriç (4) ve ailesine destek için evlerinin önünde bir araya gelerek, meşale yaktı. ‘Duru sen bizim her şeyimizsin’ sloganları atan taraftarlar, Almanya’daki tedaviye kabul edilmesi için son 2 ayı kalan Duru için destek çağrısı yaptı. Duru’nun ailesi de Nisan ayında kızlarının Almanya’da tedavi olabilmesi için zamanla yarıştıklarını belirtti.

Bornova ilçesinde yaşayan Özgün ve Özlem Meriç (39) çifti, kızları Duru’nun 20 günlükken hareketlerinde yavaşlama olduğunu fark etti. Başını tutamayan, oturamayan, konuşamayan ve kolunu kaldıramayan Duru’ya, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan genetik testlerin sonucunda, SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Nisan ayında 5’inci yaş gününü kutlamaya hazırlanan Duru ve ailesi, bu amansız hastalıkla mücadele ediyor. ‘Zolgensma gen’ tedavisini uygulayan Almanya’daki bir hastanenin Duru’yu kabul ettiğini ancak belirlenen kriterleri yerine getirmeleri için çok az zamanları kaldığını anlatan anne Özlem Meriç, “Duru, Almanya’dan kabul kağıdı ve teklif aldı. Bize söyledikleri, 5 yaşından önce Duru’yu tedaviye götürmemiz ve tüm masrafları ödememiz. Duru Nisan ayında 5 yaşına girecek. Nisan ayından önce mutlaka tedaviye ulaşmamız gerekiyor. Gen tedavisinde kilo kriteri de var. 13,5 kilonun altında olması gerekiyor. Duru, şu anda 12 kilo 700 gram. Son 800 gramı kaldı. Bu yüzden çok acil durumda. Hem yaş olarak hem kilo olarak sınırdayız. Bir an önce çocuğumuzu tedavisine ulaştırmak istiyoruz. Doğum gününden önce gitmeliyiz ki orada, ön tetkikler ve tedaviye hazırlıklar yapılsın” dedi. Özlem Meriç, kızları için açılan bağış hesabına destek beklediklerini söyledi. Duru için farklı bağış kampanyalarının da yürütüldüğünü dile getiren Meriç, “Tedavi için gerekli olan ücretin bir kısmını toparlayabildik. Fakat başlarındayız. Herkesten destek bekliyoruz. Lütfen empati kurup, desteklerini esirgemesinler. dedi

‘BU DESTEK DİĞER TAKIMLARA DA ÖRNEK OLSUN’

Baba Özgün Meriç ise Göztepe Spor Kulübü yöneticileri ve tribün liderlerinin Duru’yu önce evlerinde ziyaret ettiğini belirterek, destek için teşekkür etti. Taraftarların evlerinin önünde meşale yakmasından mutlu olduklarını anlatan Meriç, “Böyle bir duyarlılıkla yaklaşmaları, geleceğimize hayat verme düşünceleri bizi umuda boğdu. Zaten Duru’ya her baktığımızda bir kıvılcımımız var. Dışardan da böyle bir destek gelmesi bizi, mutlu etti. Bütün mahalleyi ellerindeki meşalelerle kıpkırmızı yaptılar. Onu tekrardan hayata döndürmekle ilgili çok güzel bir hediye verdiler. Çok mutlu olduk. Bu desteğin diğer takımlara da örnek olmasını istiyorum. Biz burada, geleceğimizi kurtarmaktan bahsediyoruz. Takımlar arasında rekabet var; ama burada rengin herhangi bir önemi olmadığını düşünüyorum. Sadece Göztepe değil, İzmir’deki bütün spor kulüplerine de çağrıda bulunuyorum. Geleceğimize umut olmalarını, Duru’muza ses olmalarını, nefes olmalarını istiyorum” dedi. Özgün Meriç, başlatılan iyilik hareketinin hızlanmasını istediklerini belirterek“İnstagram hesabımızı ‘Duru’ya ses nefes ol’ adıyla açtık. Bu sayfaya, girip yardımda bulunmak isteyen herkes Duru için kurduğumuz dijital mağazadan alışveriş yapabilir. Bu mağazada Duru’nun 4,5 yıldır hiç tadamadığı çikolata, pasta ve süt gibi ürünlerin dijital kartları var. Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin voleybol maçı öncesi Duru’nun sayfasında bulunan ‘shopier’ sayfasında hatıra kartları satmaya başladık. Tamamen yasal bir süreçtir. Bu kartlardan alarak Duru’nun ilacına yaklaşmasında bir adım daha katkıda bulunabilirler.”

