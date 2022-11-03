Göztepe’de Yunus Emre ve Ekrem parlıyor

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Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig’de Danimarkalı Rasmus Ankersen başkanlığındaki yeni yönetimiyle bu sezonu yapılanma yılı olarak belirleyip transferde tecrübeli isimlerin yanında birçok genç futbolcuyu da bünyesine katan Göztepe’de Yunus Emre Gedik ve Ekrem Kılıçarslan kendilerini göstermeye başladı. Sezon başında 1461 Trabzon’dan alınan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yunus Emre, 6’sı ilk 11’de 7 maçta forma giyerken, son Denizlispor maçında 2 asist birden yaptı.

Gaziantep FK’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki kaleci Ekrem, ligde 10 haftanın tamamında kaleyi korudu. İlk haftalarda eleştirilen Ekrem, kurtarışlarıyla özellikle 1-0 kazanılan Yeni Malatyaspor deplasmanında alınan 3 puanda büyük pay sahibi oldu. Ekrem, ekim ayı içinde 4 maçta yaptığı 21 kurtarışla ligde ayın kalecisi olmayı da başardı.

EMİR İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI

Süper Lig’de lider durumda olan Fenerbahçe’nin sezon başında Göztepe’ye kiraladığı stoper Emir Ortakaya’yı takıma geri çağıracağı iddia edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Gustavo Henrique ve Luan Peres’in sakatlıkları nedeniyle savunma hattını kurmakta zorlandığı, lig ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki rotasyon için defansta genç stopere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. 18 yaşındaki Emir, bu sezon Göztepe’de ligdeki 10 maçın tamamında ilk 11’de 90 dakika oynarken, U19 Milli Takım’da da 2 maçta görev yaptı. Göz-Göz’de Emir’i bonservisiyle almayı planlayan yönetimin ise genç futbolcuyu devre arasında göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Emir’in menajerliğini eski futbolcu olan babası Ulaş Ortakaya yapıyor.

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