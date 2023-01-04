Göztepe’de Tarık performansını yukarı çekti

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Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) – Spor Toto 1’inci Lig’de sezonun ilk yarısını 24 puanla 11’inci basamakta tamamlayan Göztepe, ikinci devre hazırlıklarını sürdürürken, takımın deneyimli oyuncusu Tarık Çamdal son haftalarda formayı kaptı. Yaz başında, transferin son gününde kadroya dahil edilen ancak ligin başlarında yeterli bir performans ortaya koyamayan 31 yaşındaki sağ bek son haftalarda ise iyi bir çıkış yakaladı.

Formayı kapan Tarık, son 6 maçta sahaya on birde çıkmayı başardı. Bu maçların 4’ünde 90’ar dakika sahada kalan oyuncu, tecrübesiyle fark yarattı. Tarık Çamdal, bu sezon ise toplamda 12 karşılaşmada görev alıp 855 dakika sahada kaldı. Öte yandan dış transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, son olarak forvet Michee Ngalina’yı renklerine bağlarken, kulübün en az 3 takviye daha yapacağı kaydedildi.