Göztepe’de kaptan Yasin iş başında

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Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1’inci Lig’de deplasmanda Adanaspor ile iki kez yenik duruma düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Göztepe’de kaptan Yasin Öztekin, sezonun fark yaratan oyuncusu oldu. Sezon başında Yılport Samsunspor’dan Göztepe’ye dönen deneyimli futbolcu attığı gollerle takımına kritik puanlar kazandırdı. Kanatlarda görev yapan 35 yaşındaki Yasin, 15 maçta 5 kez fileleri sarsıp 1 de asist yaptı.

Yasin Öztekin, bu sezon ilk kez 2-1 kaybedilen Bandırmaspor maçında siftah yaptı.Tecrübeli futbolcu, 1-0 galip gelinen Altınordu derbisinde 3 puanı getiren golü kaydetti. Göztepe, ardından yine Yasin’in golüyle Yeni Malatyaspor’u dış sahada 1-0 yenmeyi başardı. Yasin, bu kez 2-1 kazanılan Ankara Keçiörengücü müsabakasında sahneye çıktı ve golünü kaydetti. Son Adanaspor deplasmanında da ağları sarsan Yasin’in gol attığı maçlarda Sarı-kırmızılılar 10 puan topladı.

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