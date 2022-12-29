Göztepe’de ilk hedef golcü

- Reklam -

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) – Spor Toto 1’inci Lig’de geçen hafta evinde Bodrumspor’a 1-0 yenilerek devre arasına 24 puanla 9’uncu sırada giren Göztepe, ara transferde gözünü golcü transferine çevirdi.

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar forvetlerinden bir türlü beklediği katkıyı alamadı. İleri uçta Hüsamettin, Kvasina, Hasic ve Ali Akman’la sezona giriş yapan sarı-kırmızılılarda bu isimler toplam 3 gol üretebildi. Yaşadığı sakatlıktan dolayı son maçlarda forma giyemeyen Hüsamettin, sezon başında Altınordu’dan geldi. Ancak deneyimli golcü yalnızca ilk hafta 1-1 berabere biten Erzurumspor FK maçında gol sevinci yaşadı. Belçika’nın KV Oostende ekibinden transfer edilen Avusturyalı golcü Kvasina da hayal kırıklığı yaşattı. Kvasina da 5-0 kazanılan Denizlispor karşılaşmasında siftah yaptı ve bir daha gol sevinci yaşayamadı. Ligde sezonun en flaş transferleri arasında gösterilen Ali Akman ise adeta yedek kulübesine mahkum oldu. Geçen sezon Hollanda’da NEC Nijmegen’de 28 maçta 6 gol atabilen Ali, Göz-Göz’de ise hiç gol sevinci yaşayamadı. Beşiktaş’tan kiralanan Boşnak forvet Hasic de yine 1 golle oynadı. Golcülerinden verim alamayan Göztepe, ikinci yarıda kaliteli bir forvet için düğmeye bastı. Göztepe’nin eski oyuncusu Eren Derdiyok ise menajerler tarafından İzmir ekibine önerildi. Ancak teknik ekip ve yönetimin Eren transferine sıcak bakmadığı da vurgulandı.

(FOTOĞRAFLI)

- Reklam -