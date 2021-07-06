Göztepe’de Halil Akbunar’a yeni sözleşme 

İZMİR, (DHA) – SÜPER Lig’de İzmir temsilcilerinden Göztepe, takım kaptanı Halil Akbunar’ın 31 Mayıs 2022’de bitecek sözleşmesini 5 yıllığına daha uzattı.

Halil’in imza törenine Başkan Mehmet Sepil katıldı. Takımda 2011-2012 sezonundan beri yaklaşık 10 yıldır forma giyen, A Milli Takım kadrosunda da yer alan 27 yaşındaki futbolcu 2026’ya kadar Göztepe’de kalacak. Geçen sezonki performansıyla Galatasaray ve Beşiktaş’ın transfer listesine giren kanat oyuncusu daha önce tekliflere kapıyı kapatıp jübilesini Göz-Göz’de yapmak istediğini açıklamıştı.

(FOTOĞRAFLI)

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