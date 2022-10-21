Göztepe’de Emre Çolak’a ceza yağdı

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Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) – Spor Toto 1’inci Lig’de pazar günü deplasmanda düşme hattında yer alan Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Göztepe’de tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak’a ceza yağdı. Geçen hafta Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan Tuzlaspor maçında rakibi ile yaşadığı arbede sonucu 78’inci dakikada direkt kırmızı kart gören Emre Çolak 3 maç ceza aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan açıklamada, “Göztepe Kulübü sporcusu Emre Çolak rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Turu’nda Karbel Karaköprü ile oynanan maçta forma giyemeyen Emre, Yeni Malatyaspor ve Altaş Denizlispor müsabakalarında da takımla birlikte olamayacak.

(FOTOĞRAFLI)

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