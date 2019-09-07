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      Spor Gündemi ve Haberleri

      Göztepe Teknik Direktörü Tuna: Yeni bir sayfa açacağız

      Editör -
      Süper Lig'de ilk 3 haftada Antalyaspor ve Beşiktaş'a yenilip, Yukatel Denizlispor'la berabere kalan Göztepe, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Tamer Tuna önemli açıklamalarda bulundu.
      Spor Gündemi ve Haberleri

      Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi’ne gidiyor

      Editör -
      2010-11 sezonuna ilişkin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurudan olumlu sonuç alamayan Trabzonspor, verilen kararların...
      Spor Gündemi ve Haberleri

      Ümit Milli Takım’dan ilk gün 3 gümüş madalya

      Editör -
      Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nın ilk gününde 3 gümüş madalya kazandı.
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