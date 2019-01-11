Göztepe Kulübü, İspanya La Liga takımlarından Huesca forması giyen milli futbolcu Serdar Gürler ile kiralık olarak 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sezon başında Osmanlıspor ile yollarını ayırarak La Liga ekiplerinden Huesca’nın yolunu tutan Serdar Gürler, yeniden Süper Lig’e döndü. İzmir ekibi, milli futbolcu ile 1.5 yıllık kiralık sözleşmesi imzaladı.

Göztepe Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Son olarak La Liga ekiplerinden Huesca’da forma giyen Serdar Gürler ile kiralık olarak 1,5 yıllık anlaşmaya vardık. 14 Eylül 1991 tarihinde Fransa/Haguenau’da dünyaya gelen Serdar, Sochaux altyapısında forma giyip A Takıma kadar yükseldikten sonra 2012/2013 sezonunda Elazığspor’a transfer olarak Türkiye perdesini açtı.

Elazığspor’un ardından Trabzonspor, Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor forması giyen milli oyuncu son olarak 2018/2019 sezonu başında İspanya ekiplerinden Huesca’ya transfer olmuştu. Çeşitli yaş kategorilerinde 21 kez milli formayı giyen Serdar Gürler’in kariyerinde A Milli Takımımız ile 7 maç tecrübesi bulunuyor. Hoş geldin Serdar!”