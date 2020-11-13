Göztepe Pazarı’nda denetim; en çok “sigara içebilir miyiz” sorusu soruldu

Burçak BOZKUŞ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kadıköy Devriye Ekipler Amirliği, Göztepe pazarında sosyal mesafe, maske ve sigara denetimi yaptı. Çoğunlukla kurallara uyulan pazarda bir vatandaş ekiplere, “Pazarda sigara içebilir miyim” sorusunu yöneltti. Ekipler kalabalık ortamlarda yasaklandığı gerekçesiyle sigara içilmesine izin vermedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Göztepe’de bir semt pazarında maske ve sigara denetimi yapan ekipler hem uyarılarda bulundu, hem de sigara içmek isteyen vatandaşlara izin vermedi.

“PAZARDA İÇİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ BİLMİYORDUM”

Ekiplere pazarda sigara içilip içilmediğini soran Yeşim Yavuz, “Evet bilgi aldım ekiplerden. Haberleri izleyemiyorum çok yoğun çalıştığım için. Hani etrafa rahatsızlık vermeyeyim, uyumlu olayım derdim bu. Örnek olalım lütfen. İçmeyeceğim o yüzden sigara. Herkesi seviyorum. O yüzden pazarda sigara içmeyeceğim” dedi.

“UYARINCA ‘KEYFİMİN KAHYASI MISIN?’ DİYENLER OLUYOR”

33 yıllık Pazar esnafı Abdurrahman Şen, “Pazarda bazısı uyuyor bazısı uymuyor kurallara. Uyarıyoruz, “Sana ne, keyif benim değil mi?’ diyor. Normalde buna herkesin uyması lazım. Uyarmaya çalışıyoruz. Uymayanlar çok oluyor. Adamlar tartışıyor bizimle. Çok yanlış. “Sen benim keyfimin kahyası mısın’ diyor. Yanlış bir şey yapıyor. Denetimler sık sık yapılıyor. Ekipler anonslar yapıyor” diye konuştu.

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