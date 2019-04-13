10.8 C
Ankara
13 Nisan 2019
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Göztepe kritik dönemeçte
Spor Gündemi ve Haberleri

Göztepe kritik dönemeçte

Editör Editör

-

4
0

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta evinde sonuncu Akhisarspor’a 1-0 yenilerek 27 puanla düşme potasından kurtulamayan Göztepe Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

Rize Çaykur Didi Stadı’nda Yaşar Kemal Uğurlu’nun düdük çalacağı müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Konuk Göztepe’de Akhisarspor maçı sonrası taraftarla arbede yaşayan kanat oyuncusu Halil Akbunar ile orta saha Alpaslan Öztürk yönetimin kararı doğrultusunda kamp kadrosuna alınmazken, sakatlıkları süren sol bek Traore, orta saha Atakan ve stoper Hakan Çinemre de Rize’ye götürülmedi.

Son 10 maçta sadece 1 kez galip gelebilen Göz-Göz’de henüz galibiyet sevinci yaşayamayan teknik direktör Tamer Tuna, “Zor bir maça çıkacağımızı biliyoruz. Ancak kazanmaktan başka çaremiz yok. Göztepe’nin adına yakışır bir oyun oynayacağız. Çaykur Rizespor’u yenip taraftarımızın gönlünü alacağız” dedi. Sezonun ilk yarısında Bornova Stadı’nda oynanan müsabakayı Göztepe Yasin Öztekin ve Alpaslan’ın golleriyle 2-0 kazanmıştı. Sezonun ikinci yarısında çıkışa geçen Çaykur Rizespor geçen hafta evinde Beşiktaş’a 7-2 yenilerek tarihi bir skor almıştı.

Önceki İçerikİzmir statlarında son durum
Sonraki İçerikFenerbahçe Galatasaray CANLI
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl kalp ve damar hastalıkları nedeniyle 18 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor.

Türkiye’de kalp sağlığı alarm veriyor

Editör -
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl kalp ve damar hastalıkları nedeniyle 18 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor.
Yüz tanıma yazılımı gibi biyometrik teknolojilerin bir doğrulama yöntemi olarak hızla yaygınlaşması, siber suçluların ilgisini çekmeye devam ediyor.

‘Biyometrik güvenlik yeterli değil’

İsrailli uzay şirketi SpaceIL, Beresheet isimli uzay aracını 22 Şubat'ta SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD'nin Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatmıştı.

İsrail’in uzay aracı Beresheet’in Ay’a inişi başarısız oldu

Fransa'da PKK yandaşlarının cezası artırıldı

Fransa’da PKK yandaşlarının cezası artırıldı

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71