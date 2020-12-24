Göztepe Köprüsü’nden D-100 Karayolu’na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor

Cengiz ÇOBAN – İsa ALMAÇAYIR – Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) – KADIKÖY Göztepe Köprüsü’nden D-100 Karayolu’na inen merdiven görenleri hayrete düşürdü. Karayolunun ortasındaki refüje inmesiyle şaşırtan merdiven havadan da görüntülendi. Kadıköy’de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Göztepe Köprüsündeki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürdü. D-100 Karayolu üzerinde bulunan merdivenin hangi amaçla ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Köprünün ortasına yapılan yaya merdiveninin D-100 Karayolu’nun orta refüjüne inmesi ise görenleri şaşkına çeviriyor. Merdivenin Göztepe Köprüsü’ne açılan kapısında ise, “Şantiye sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır” yazısı dikkat çekiyor. Öte yandan şaşırtan merdiven havadan görüntülendi.

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