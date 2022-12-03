Göztepe idmanında çok özel konuklar

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İZMİR, (DHA) – Spor Toto 1’inci Lig’de geçen hafta tribün terörü yüzünden yarıda kalan Göztepe-Altay derbisinde dehşeti yaşayan iki küçük taraftar, sarı-kırmızılı takımın antrenmanına konuk oldu.

Gürsel Aksel Stadı’nda 27 Kasım akşamı henüz 22’ci dakikada tatil edilen maçta Altay tribününden atılan işaret fişeğiyle ağır yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ın hemen yanında bulunan iki kardeş, takımın Urla Adnan Süvari Tesisleri’ndeki antrenmanında futbolcularla bir araya geldi. Talihsiz taraftar Mehmet Çakır’ın kanlar içinde yerde kaldığı dehşet görüntüleri görmemesi için 12 yaşındaki kardeşi Gökay’ın gözlerini eliyle kapattığı fotoğraf gündem olan 14 yaşındaki ağabey Güven, 17 yaşındaki büyük ağabeyleri Özay ve babaları Ayhan Özlü, futbolcular ve teknik heyetle sohbet edip unutulmaz bir gün yaşadı. Göztepe, Özlü kardeşler ve babalarına sarı-kırmızılı formalar hediye etti.

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