Göztepe gönül aldı

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Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig’de bu sezon yeni yönetim, yeni teknik heyet yapılanması ve yenilediği kadrosuyla inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Göztepe, taraftarlarının gönlünü Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Turu’ndaki Bucaspor 1928 derbisini rahat kazanarak biraz olsun aldı. Yasin Öztekin, Emre Çolak, İsmail Köybaşı, Tarık Çamdal, Atınç Nukan gibi Süper Lig ve Avrupa tecrübeli isimleri dahil ettiği kadrosunu genç, gelecek vaad eden yerli ve yabancılarla tamamlayıp bu sezonu yapılanma yılı olarak ilan eden Göz-Göz, hayal kırıklığına uğrattığı Süper Lig’e bekleme yapmadan dönmek isteyen taraftarıyla buzları kupada eritti.

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk kovalayan Buca temsilcisiyle 9 yıl sonra ilk kez karşılaşan Göztepe, evinde Kvasina ve Atanga’nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılıp kupada adını son 32 takımın arasına yazdırdı. Ligde üst üste 2 galibiyetin ardından deplasmanda Yılport Samsunspor’a yenilerek 11 maçta 14 puanla 12’nci sırada kalan sarı-kırmızılı ekip, kupada 2 tur geçerek yoluna devam etti. Göz-Göz’de sezon başında yıldız adayı olarak alınarak ligde 7 maçta skor üretemeyen 22 yaşındaki Ganalı forvet Atanga, ilk golünü kupada kaydedip oruç bozdu. Mücadeleyi hafta içi mesai saatinde olmasına rağmen yaklaşık bini Bucalı 4904 taraftar izledi. Göztepe, ligde pazartesi günü zirve yarışındaki Ankara Keçiörengücü’nü moralli ağırlayacak.

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