Göztepe – Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)

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Gaziantep’te şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü
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Ahmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, takla atarak şarampole devrilen taksinin sürücüsü Adem Tancan (34) hayatını kaybetti. Tancan'ın kazayı duyup, gelen yakınları, acı haberle uzun süre...
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş: Her ev hanımının, ev...
ESMA ALTIN- BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan ve artarak devam eden kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet eylemleri...
Cezaevinden 1 hafta önce tahliye oldu, silahlı saldırıda öldü
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Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN’in Nusaybin ilçesinde, 'PKK terör örgütüne yardım etme' suçundan yattığı cezaevinden 1 hafta önce tahliye edilen Yahya Çakır (43), yolda yürürken uğradığı...
Babacan: Engelliler için Özel eğitim programları sağlanmalı
“Ülkemiz çok geniş ve büyük bir insan kaynağına sahip. Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip ülkeyiz. Aynı zamanda Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkeyiz. Bu kadar büyük nüfusumuz da kuşkusuz engelli vatandaşımız da çok. Vatandaşlarımızın küçük yaşlardan itibaren özel eğitimle beraber yetişmeleri, zayıf oldukları alandaki eksiklerinin kapanması için özel eğitim programlarının uygulanması, güçlü oldukları alanlarda kendilerini daha iyi yetiştirmelerinin sağlanması ve kendi iyi olduğu alanla ailesine, ülkemize faydalı bir şekilde yetişmesi, eğitim sisteminin belki de en önemli amaçlarından.”