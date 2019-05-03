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3 Mayıs 2019
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Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Antalyaspor ile kümede kalma yolunda kritik maçta karşı karşıya gelecek Göztepe kazandığı takdirde büyük avantaj yakalayacak.
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Antalyaspor ile kümede kalma yolunda kritik maçta karşı karşıya gelecek Göztepe kazandığı takdirde büyük avantaj yakalayacak.
Spor Gündemi ve Haberleri

Göztepe fırsatı kaçırmayacak

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Spor Toto Süper Lig’de pazar günü evinde Antalyaspor ile kümede kalma yolunda kritik maçta karşı karşıya gelecek Göztepe kazandığı takdirde büyük avantaj yakalayacak.

Geçen hafta lider Medipol Başakşehir’i deplasmanda 2-0 yenerek kara bulutları dağıtan sarı-kırmızılılar en önemli rakipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor’un karşılaştığı haftada kazanıp aradaki puan farkını açma hesapları yaparken, bu maçta çıkacak bir beraberlik İzmir ekibine çok yarayacak. Göz-Göz’ün bir kulağı da Akhisarspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasında olacak. Göztepe, Akhisarspor’un yenilmesi halinde rakibinden oldukça uzaklaşacak. Antalyaspor müsabakasına milat olarak bakan Göztepe, iç sahadaki kötü serisine de son vermek için de mücadele edecek. 

Bornova Stadı’nda en son 10 Şubat tarihinde Aytemiz Alanyaspor’u 3-2 yenen Göztepe, evinde istediği sonuçları elde edemedi. Son 4 karşılaşmada Trabzonspor, Akhisarspor ve BŞB Erzurumspor’a boyun eğen Göz-Göz, Kasımpaşa ile berabere kaldı. Sadece Trabzonspor maçında ağları 1 kez havalandıran İzmir temsilcisi diğer maçlarda gol sevinci dahi yaşayamadı. Teknik Direktör Tamer Tuna, taraftarla bütünleşerek Antalyaspor karşılaşmasını kayıpsız geçeceklerini söyledi. Tuna, “Göztepe camiasıyla sinerjisini ortaya koyacak. Antalyaspor maçında herkes elinden gelenin en iyisini yapacak. Göztepe yeni sezonda da Süper Lig’de olacak” dedi. Göz-Göz’de sakatlıkları bulunan sağ bek Gassama, sol bek Agbenyenu, kanat oyuncusu Yasin, orta saha Atakan, golcü Ghilas, stoperler Kadu, Grillo ve Hakan Çinemre pazar günü sahadaki yerlerini alamayacak.

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