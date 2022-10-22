Göztepe deplasmanda Yeni Malatyaspor’la oynayacak

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İZMİR, (DHA) – Spor Toto 1’inci Lig’de üst üste Pendikspor ve Tuzlaspor’a yenilerek düşme hattına yaklaşan Göztepe yarın Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı’nda Ramazan Keleş’in yöneteceği karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Emre Çolak’ın yanı sıra sakatlığı süren Palmer forma giyemeyecek. İzmir ekibinde teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu zorlu bir 90 dakikaya çıkacaklarını belirterek, “Kazanıp kötü gidişe son vereceğiz” dedi.
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