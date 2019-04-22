Göztepe ateşin içine düştü

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma yolunda en önemli rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a da evinde tek golle boyun eğen Göztepe iyice ateşin içine düştü.

Evinde en kritik maçlarda düşme hattındaki direkt rakipleri Akhisarspor ve Erzurumspor’a 1-0’lık skorlarla kaybeden sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 8 maça çıkarıp 17’nci sıraya geriledi.

Her geçen hafta umut tüketmeyi sürdüren İzmir ekibi sezon sonunda olası ikili ya da üçlü averaj halinde rakiplerinin gerisinde kaldı. Fikstür avantajını da çok kötü kullanan Göztepe, taraftarın büyük desteğine rağmen Bornova Stadı’nda oynadığı son 4 karşılaşmada sadece 1 beraberlik elde edebildi. Bu haftaya kadar sadece Bursaspor’un arkadan takip eden Göztepe, şimdi de Erzurumspor’un gerisine düşerek tüm ipleri rakiplerine verdi. Gol yollarında büyük sorun yaşayan Göztepe, son 5 müsabakada gol sevinci bile yaşayamadı.

Erzurum önünde büyük bir özveriyle takımlarını destekleyen Göztepeli taraftarlar 90 dakika bitiminde yine kahroldu. Son ana kadar yaptıkları tezahüratlarla oyuncuları ateşlemeye çalışan futbolseverler alınan yenilgi sonrası protestolara başladı. “En büyük taraftar futbolcular sahtekar” şeklinde tempo tutan tribünler, başkan Mehmet Sepil’e de tepki gösterip, “Sepil gol, gol, gol” tezahüratını yaptı. Bazı taraftarların ise göz yaşlarını tutamadığı görüldü. Akhisarspor’la 2 hafta önce oynanan maç sonunda futbolcularla arbede yaşayan taraftarlar bu defa stadı olaysız terk etti. İzmir Emniyeti ise geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik kuvvet stat dışında kuş uçurtmazken, futbolcular özel araçlarıyla değil toplu olarak takım otobüsüyle tesislere geldi. Göztepe otobüsünün geçeceği güzergahlarda da çok yoğun bir şekilde önlemler alındı. Göztepe kulüp binasına TOMA yerleştirildi.

SEPİL, MAÇA GELMEDİ TARAFTAR İSYAN ETTİ

Geçen sezon 14 yıl sonra dönüp 6’ncı sırayı elde ettiği Süper Lig’de bu sezon ise kümede kalmak için mücadele eden Göztepe’de başkan Mehmet Sepil’in BŞB Erzurumspor maçında Bornova Stadı’na gelmemesi çok büyük tepki çekti. Takımın en zor günlerinde yurt dışında bulunan Sepil’e hafta içinde dön çağrısı yapan taraftarlar, başkanın kayıtsız kalması üzerine isyan etti.

BETO’YU HAMZAOĞLU TESELLİ ETTİ

Göztepe’nin tecrübeli kaptanı kaleci Beto Pimparel, Erzurumspor yenilgisi sonrası göz yaşlarına boğuldu. Sahayı en son terk eden Portekizli kaleciyi rakip teknik direktör Hamza Hamzaoğlu sarılarak teselli etti. Göztepeli taraftarlar da Beto hariç tüm futbolculara tepki gösterdi. Beto’ya tezahüratlarla moral vermek isteyen futbolseverler sosyal medyada da kaptana sahip çıktı. Hamzaoğlu ise yaptığı açıklamada, “Beto’ya sarıldım. Çünkü bir takımın evinde kaybetmesi çok üzücü. Onları anlayabiliyorum. Beto’ya ‘Başınızı dik tutun, daha çok maç var’ dedim” diye konuştu.

TUNA: “FORVET İSTESEYDİM BAŞKAN ALIRDI”

Göztepe’ye 9 aylık aradan sonra dönüp görevde olduğu 6 maçta 3 puanı bir arada göremeyen teknik direktör Tamer Tuna, santrfor transferinin gerçekleşmemesini başkan Mehmet Sepil’e bağlanmaması gerektiğini söyledi. Tuna, “Başkanımız bizlerin hiçbir alanına müdahale etmedi. Ben devre arasında burada olup santrfor isteseydim başkanımız kesinlikle bu transferi yapardı” diyerek bir önceki teknik direktör Kemal Özdeş’e göndermede bulundu. “Bedel ödüyoruz” diyen genç teknik adam, “En kötü senaryolar oluştu. Hayal ettiklerimiz farklıydı. Ancak Göztepe nerede olursa olsun ben de burada olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Göztepe kalan 5 maçta, Medipol Başakşehir (D), Antalyaspor, Sivasspor, Bursaspor (D) ve Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

GÖZTEPE’Yİ 1-0’LIK SONUÇLAR YIKTI

Mutlak galibiyet için çıktığı BŞB Erzurumspor maçından puansız ayrılan Göztepe’yi 1-0’lık sonuçlar yıktı. Sarı-kırmızılılar son 4 maçta Beşiktaş (D), Akhisarspor, Çaykur Rizespor (D) ve Erzurumspor’a aynı sonuçla yenilerek kümede kalma ümitlerini azalttı.

KORKUTAN İSTATİSTİK

Göztepe, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 29 maçın 18’ini kaybetti. Ligin en çok mağlubiyet alan takımı olan Göz-Göz, ilk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi güçlü rakiplerini yenerek rüya gibi başladığı sezonda büyük kabus yaşadı. Sezonun ikinci yarısında yalnız tek galibiyeti olan İzmir temsilcisi oynadığı son 18 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve tam 13 yenilgi aldı. Geçen sezon lig sonuna kadar Avrupa hayalleri kuran Göztepe, bu yıl kümede kalabilmek için dua ediyor.

YASİN BİLMECESİ

Göztepe’de Erzurumspor maçının ikinci yarısında oyuna girip 47’nci dakikada kullandığı frikik atışının ardından kasığından sakatlanan Yasin Öztekin, teknik heyeti korkuttu. Acılar içinde 51’inci dakikada oyundan çıkan deneyimli futbolcuda yırtık olabileceği ifade edildi. Yasin’in yarın MR’ının çekileceği ifade edildi.