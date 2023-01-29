Göztepe Arda’yı kazandı

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Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) – Spor Toto 1’inci Lig’de üst üste deplasmanda Erzurumspor FK’yı 1-0, evinde de Beyçimento Bandırmaspor’u 3-1 yenerek Play-Off yolunda avantaj yakalayan Göztepe’de genç kaleci Arda Özçimen’in performansı camiayı çok mutlu etti.

Birinci kaleci Ekrem Kılıçarslan’ın cezası nedeniyle geçen hafta Erzurum’da sahaya on birde çıkan Arda, kurtardığı penaltıyla maçın kahramanlarından biri oldu. Ekrem, son Bandırmaspor maçından önce ise rahatsızlandı ve kaleye yine Arda geçti. Bandırmaspor ataklarını başarıyla savuşturan 21 yaşındaki eldiven 90 dakika boyunca kalesinde güven verdi. Bandırmaspor karşısında da kritik kurtarışlara imza atan Arda, 90 dakika bitiminde takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Göztepe altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan genç eldiven, bu sezon 4 maça çıktı. Arda’nın bundan sonraki haftalarda da kaleyi koruyacağı ve Ekrem’le kıyasıya bir forma rekabetine gireceği ifade edildi.

(FOTOĞRAFLI)