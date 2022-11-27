Göztepe – Altay maçı tatil edildi

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– Stat tahliye ediliyor

– Koridorda gerginlik

Ergin KARATAŞ – Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) – Spor Toto 1’inci Lig’de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisine çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Karşılaşmanın 22’nci dakikasından sonra Gürsel Aksel Stadyumu’nda ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırdı. Ozan’a darbeler indiren taraftar, gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

STAT TAHLİYE EDİLİYOR

Statta yapılan anonsa göre, maçın 22’nci dakikasından itibaren yaşanan olaylar nedeniyle maçın tatil edildiği, karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenecek ileri bir tarihte 20’nci dakikadan itibaren oynanacağı belirtildi. Tatil edilme kararının çıkmasının ardından stadın tahliyesine başlanırken, önce Göztepeli taraftarların, ardından Altaylı taraftarların stattan ayrılacağı öğrenildi.

KORİDORDA GERGİNLİK

Öte yandan hakemin kararının beklendiği sırada soyunma odası koridorlarında da gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları ve yöneticilerinin birbirine girdiği öğrenilirken, polis ekipleri koridorda yaşanan gerginliğe müdahale etti.

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