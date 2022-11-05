Göztepe 3’te 3 için Samsun’da

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İZMİR, (DHA) – Spor Toto 1’inci Lig’de üst üste düşme hattındaki Yeni Malatyaspor ve Altaş Denizlispor’u mağlup ederek çıkışa geçen Göztepe, yarın Play-Off barajındaki Yılport Samsunspor’a bu sezon ilk kez 3’te 3 yapma hedefiyle konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak mücadele Murat Erdoğan yönetiminde oynanacak.

Emre Çolak’ın da cezasının bitmesiyle eksik futbolcusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekip ligde 10 maçta topladığı 14 puanla haftaya Play-Off hattının 2 puan gerisinde başladı. Uzun yıllar Altınordu’da görev yapan Hüseyin Eroğlu’nun çalıştırdığı Samsunspor ise 11 maçta 17 puanla haftaya altıncı basamakta girdi.

(FOTOĞRAFLI)

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