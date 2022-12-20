Gözaltına alınan 12 DHKP/C’li adliyeye sevk edildi

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İSTANBUL merkezli 2 ilde DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C Silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması DEV-GENÇ’e yönelik operasyon gerçekleştirdi. Örgüt içerisinde faaliyette bulunan 9 şüpheli ile Armutlu Alan yapılanmasına mensup 4 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda 13 şüpheliden 12’si yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilere ait adreslerde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana ele bulundu. O.T. isimli bir kişinin evinde yapılan aramada da 2 adet kurusıkı silah, 30 gram bonzai olduğu düşünülen narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet muşta, 1 adet ses fişeği ele geçirildi. Firar olan 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.