0.2 C
Ankara
30 Mart 2019
Ana Sayfa Güncel Haberler Göz kapağı estetiği ile gençleşmek mümkün!
Yaşlanmanın ilk belirtileri göz çevresinde meydana gelen değişikliklerle kendini göstermeye başlar.
Yaşlanmanın ilk belirtileri göz çevresinde meydana gelen değişikliklerle kendini göstermeye başlar.
Güncel HaberlerÖne ÇıkanSağlık Haberleri

Göz kapağı estetiği ile gençleşmek mümkün!

Editör Editör

-

9
0

Yaşlanmanın ilk belirtileri göz çevresinde meydana gelen değişikliklerle kendini göstermeye başlar.

Bu sorun bir çok kişi için de can sıkıcı bir hal alır. Ancak gençleşmiş ve tazelenmiş bakışlara kavuşmak artık mümkün.. Plastik,Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Dürdane Keskin göz kapağı estetiği konusunda önemli bilgiler verdi.

Gözler kimliğimizin ana unsurunu oluşturur. Yaş alma ile birlikte ilk etkilenen bölge de göz çevresidir. Zamanla göz kapağı derisi gevşer ve çizgili görünüm alır. Üst göz kapağı çizgisi silinir. Alt göz kapağında torbalanma olabilir. Bu durum yorgun ve uykusuz görünüme sebep olur.

Üst göz kapağı deri fazlalığı uzun dönemde göz kapağı düşüklüğüne sebep olabilir. Bu durum görme alanını etkiler. Aynı zamanda hasta yeterli görüş sağlayabilmek için kaşlarını kaldırır. Bu ise alında yatay çizgilenmeye sebep olur.

Göz kapağı ameliyatı üst ve alt göz kapağına hastanın ihtiyacına göre uygulanabilir. Ameliyat için belirli bir yaş sınırı yoktur. Hastanın genetik olarak göz kapağındaki yaşlanması farklı olabilir. Göz kapağında düşüklük aynı anda düzeltilebilir.

Göz kapağı ameliyatı hastanın isteğine göre sedasyon eşliğinde veya genel anestezi altında yapılabilir. Kısa süreli bir işlem olmasına rağmen hastanın görünümünü 5-10 yaş birden değiştirir. Akşam genellikle hasta evine dönebilmektedir. Ameliyat sonrası 2 gün çok ince bantlar ile pansuman yapılır. Gözler tamamen kapatılmaz, hastanın görmesi engellenmez. 2 gün sonra kapalı pansumana gerek yoktur.

İyileşme süresi yaklaşık yedi gündür. İlk iki gün göz çevresinde ödem olabilir. Bir hafta sonra ödem hızla çözülür. Bir hafta sonra makyaj yapılabilir ve iş hayatına geri dönülebilir. Yaklaşık 1 ay sonra göz çevresi hastanın ameliyat olmadığı belli olmayacak hale gelir. Ameliyat sonrası yara izleri belirgin olmadığı için hastayı rahatsız etmez. Göz kapağı ameliyatları hastada belirgin genç görünüme sebep olduğu için hasta memnuniyeti yüksek ameliyatlardır. 


Önceki İçerikİtalyan gelin 46 yaşında müslüman oldu
Sonraki İçerikRıza Kayaalp: Bu işi bırakana kadar hep zirvede kalacağım
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Sağlık Haberleri

‘Bebeğin doğum anında anneden aldığı sıvı, ilk hayat yudumudur’

Editör -
Beslenme uzmanı Elvan Odabaşı bağışıklık sistemini destekleyen bu faydalı dost bakterilerin ilk olarak doğum anında ve normal doğum ile bebeğin, annenin vücudundan yutması ile vücuda alındığını belirtti.
Devamını Oku
Güncel Haberler

Arap yatırımcıların gözü bu projede

Editör -
Trabzon'da, yayla turizmine yönelik birçok alternatifi de içinde barındıran 'Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi'nde ihale aşamasına gelindi.
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

‘Çikolata kisti’, kadınların hamile kalmasını engelliyor

Editör -
Doç. Dr. Hasan Onur Topçu, halk arasında 'çikolata kisti' olarak bilinen 'endometriozis' hastalığının her 10 kadından 1'inde görüldüğünü söyleyerek, "Kısırlık oranı tüm çiftlerde yüzde 15’tir.
Devamını Oku

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Yaşlanmanın ilk belirtileri göz çevresinde meydana gelen değişikliklerle kendini göstermeye başlar.

Göz kapağı estetiği ile gençleşmek mümkün!

Editör -
Yaşlanmanın ilk belirtileri göz çevresinde meydana gelen değişikliklerle kendini göstermeye başlar.

Apple Watch ile neler yapabilirsiniz?

Galaxy Fold’un ekranı katlanırken görüntülendi

Facebook’tan yeni şeffaflık uygulamaları

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71