Göz hastalarına ‘Akıllı Mercek’ uyarısı

İZMİR, (DHA)- Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Uğur Ünsal, akıllı mercek olarak adlandırılan, çok odaklı göz içi mercekler hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Uğur Ünsal, akıllı mercek olarak tanıtılan çok odaklı göz içi merceklerin, 70’li yıllardan bu yana katarakt tedavilerinde kullanılan merceklerin güncel bir versiyonu olduğunu belirterek, “Akıllı olarak adlandırılan çok odaklı merceklerin standart (tek odaklı) merceklerden farkı, sadece uzakta değil, yakın ve ara mesafelerde de gözlüksüz görüş sağlama iddiasıdır” dedi.

UYGULAMA ÖNCESİ DETAYLI DEĞERLENDİRME ŞART

“Çok odaklı merceklerin detaylı bir hasta muayenesi sonrasında, hastanın mevcut ve gelecekte yaşaması muhtemel sağlık sorunları da dikkate alınarak, kişinin yaşam tarzı ve beklentileri değerlendirildikten sonra önerilmesi gerekir” diyen Batıgöz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Uğur Ünsal, çok odaklı mercekler ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıraladı:

“Çok odaklı merceklerin katarakt dışında göz problemleri olan, özellikle sarı nokta hastalığı, diyabetik retinopati gibi retina hastalıkları olan kişilerde kesinlikle uygulanmaması gerekir. Bunlar retina hastalığı bulunan kişilerin görüş kalitesini olumsuz etkilemektedir. Çok odaklı merceklerin göz içine yerleştirilmesi cerrahi bir işlemdir ve bu operasyonun tecrübeli uzman hekimler tarafından yapılması gerekir. Çok odaklı göz içi mercekler ile gözlüksüz uzak, yakın ve ara mesafe görüşü için hastaların beklentileri değerlendirildikten sonra karar verilmelidir. Bazı modellerde yakın, bazılarında uzak, bazılarında ara mesafe sonuçları daha iyidir. Bu mercekler herhangi bir göz problemi olmayan genç hastalara, sadece gözlükten kurtarma vaadiyle uygulanmamalıdır. Göz problemi olmayan genç hastalar için farklı lazer tedavi yöntemleri yine detaylı muayene sonucunda önerilmelidir.”

ÇOK ODAKLI MERCEKLERE AKILLI MERCEK DENMESİ YANLIŞ

Mercek teknolojisinde son yıllarda büyük bir gelişme kaydedildiğini belirten Op. Dr. Ünsal, “Çok odaklı mercek teknolojisinde son yıllarda büyük gelişme kaydedildi. Mercek tasarımı ve cerrahi teknikteki gelişmeler ile hasta günlük yaşam konforunda pozitif etkiler kaydedildi. Akıllı mercek sözcüğü amacını aşarak kullanılıyor. Çok odaklı merceklerin “Akıllı Mercek” olarak adlandırılması yanlıştır. Çok odaklı merceklerle hastanın uzak, orta ve yakın mesafeyi net görmesi planlanır. Akıllı mercek yoktur. Tecrübe ve dürüstlüğü ile hasta için en uygun tedavi yöntemini seçebilen akıllı doktor vardır” şeklinde konuştu.