Göynük’te 2 katlı ahşap ev yandı

Zatürrenin (pnömoni) toplum sağlığını tehdit eden ciddi bir enfeksiyon hastalığı olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, "Ağız sağlığı ve hijyeni vücut direnci açısından çok önemli, diş çürükleri zatürre riskini artırıyor" dedi.