Adana’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere rağmen semt pazarlarında bazı vatandaşların maske takmadığı ve bazılarının ise meyve- sebzeyi elleriyle seçerek aldığı görüldü. Pazarda alışveriş yapan Abdülkadir Çelik, çilek yemek için çıkardığını söylediği maskeyi, görüntülendiğini anlayınca taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı alanlarda, market ve semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde bulunan 5 Ocak Stadı Semt Pazarı’nda birçok kişi kurallara uyarak; maske ve eldivenle alışveriş yaptı. Buna karşın bazı vatandaşların, alınan tedbir kararına rağmen maske takmadan pazarda dolaşıp, alışveriş yaptığı ve bazılarının ise meyve ve sebzeyi elle seçerek aldığı gözden kaçmadı.