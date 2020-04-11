Battal Hüseyin Paşa 1787-1790 Osmanlı- Rus Harbi sırasında Canik (Samsun) valisi olarak bulunmaktaydı. Rusların Anapa kalesine saldıracakları haber alınınca hemen 10.000 kişi ile Anapa’ya yardıma gitmesi emr edildi. Battal Hüseyin Paşa bu emri dinlemedi.

Rus saldırısı o yıl gerçekleşmedi ancak durum son derece nazikti. 1789 yılında yine Anapa’ya yardıma gitmesi emr edilince 10.000 asker yerine yanına birkaç yüz asker alarak ister istemez Anapa’ya gitmek zorunda kalmıştı.

Aslında Battal Hüseyin Paşa’nın babası Canikli Ali Paşa da daha önceki savaşta devletin başına bela olmuş ve sonunda Rusya’ya kaçmıştı. Devlet oğlunun da aynı aynı şeyi yapmasından korkuyordu. Bu yüzden Canik valiliğini babasının kölelerinden Sarı Abdullah Paşa’ya verdiler.



Battal Hüseyin Paşa, Anapa kalesinde sağa sola emirler gönderiyor ama kendisi bizzat savaşa girmiyordu. Kafkas halklarından olan Kabartaylar Rus kuvvetlerine karşı Osmanlı’dan yardım bekliyorlardı. Ama bizim paşamızın planları çok farklı idi. İstanbul’dan Kabartaylara yardıma gitmesi için kesin emir gelince emrinde bulunan 30.000 asker ve 40 topla Anapa’dan yola çıktı. Belki yine de çeşitli bahaneler bularak işi savsaklayacaktı. Ama fermanı getiren Haseki Cellad Mahmud’un koynunda ayrıca bir idam fermanı olduğunu duymuştu. Bu yüzden mecburen çıktı. Çıkmasına çıktı ama 2 günlük yolu tam 2 ayda ancak alabildi. Kabartaylar ise yardım bekliyorlardı.



Kabartay beyleri ordugâha gelerek 30.000 kişilik Kabartay kuvvetlerinin emrine hazır olduğunu bildirdiler. Kabartaylar stratejik önemi olan Gümü bölgesinin Ruslardan evvel işgal edilerek burada tertibat alınmasını istiyorlardı. Battal Hüseyin Paşa bunu kabul etmedi. Delilbaşısının emrine biraz asker vererek ileri gönderdi. Bölgede bulunan 7-8.000 kişilik Rus askeri birliği delilbaşıyı yenerek Osmanlı karargâhına kadar kovaladılar. Bu karışıklık sırasında Battal Hüseyin Paşa hemen yaptıkları plan gereği Rus kuvvetlerine teslim olarak Rusya’ya kaçtı( Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/1, s. 582- 584.



Osmanlı Devleti bu sefer Canik ve Erzurum valisi olarak bulunan Sarı Abdullah Paşa’ya Anapa’ya yardıma gitmesini emr etti. Abdullah Paşa ise Canik’teki siyasi rakipleri olan ayan ve derebeylerini ortadan kaldırmakla uğraşıyor ve bir türlü görev yerine gitmiyordu. Kabartaylar artık yardım beklemekten umutlarını kesmişler ve düşmana karşı direnme güçlerini kayıp etmişlerdi. Ruslar bu fırsatı hemen değerlendirdiler ve çok önemli bir kale olan Anapa Kalesi’ni ele geçirdiler (1791).



Osmanlı Devleti Anapa Kalesi’nin kaybından Sarı Abdullah Paşa’yı sorumlu tuttu. Ama bölgede güç sahibi olan Sarı Abdullah Paşa’nın kendi bölgesinde ele geçirilmesi ve cezalandırılması devletin genel politikasına uygun değildi. Bu yüzden Abdullah Paşa hemen Erzurum valiliğine tayin edildi. Yerine yine Trabzonlu olan Kuğuzade Süleyman Paşa tayin edildi. Abdullah Paşa ise Trabzon Kalesi’nde müdafaa tertibatı almakla meşguldü. Kuğuzade Süleyman Paşa fermanı kendisine tebliğ etti ve yeni görev yerine gitmesi için Abdullah Paşa’yı ikna etti. Belli ki kendisine bazı teminatlar verilmiş ve güvende olduğu konusunda tatmin edilmişti.

Abdullah Paşa kapı halkı ile Erzurum’a doğru giderken yolda tertibat alan Kuğuzade Süleyman Paşa’nın askerleri tarafından yakalanarak cezası kesildi.

Devlete ihanet edip Rusya’ya kaçan Canikli Ali Paşa’dan sonra oğlu da babasının yolundan giderek Rusya’ya kaçmıştı. Osmanlı böylece aynı delikten iki defa ısırılmış olmaktaydı. Aynı ailenin yetiştirdiği Sarı Abdullah Paşa ise kendisine verilen yetkiyi siyasi rakiplerini ortadan kaldırmak için istismar etmiş ve görev yerine zamanında gitmeyerek Kabartay ülkesinin Rus istilasına uğramasına sebep olmuştu. Bu gaflet veya hıyaneti de katarsak Osmanlı aynı delikten üçüncü defa ısırılmış oluyordu.



Kabartay halkı Osmanlı’dan yardım beklerken Osmanlı valileri kendi şahsi hesapları ile meşgul oluyorlardı. Bu sefih adamlar kendilerini korumak için düşmanla işbirliği yapmaktan bile utanmıyorlardı. Bunların yüzünden koca bir Kabartay ülkesi Rusların eline geçiyordu. XIX. Yüzyılda Ruslar sıcak denizlere doğru inme hayallerini adım adım gerçekleştirecekler ve bütün Türk dünyası Rus boyunduruğu altına girecektir.



Osmanlı niçin geri kaldı, niçin Kırım’ı, Kabartay ülkesini Ruslar’a kaptırdı diye Osmanlı’ya fatura çıkaranlar, milli menfaatleri kenara bırakarak şahsi hesap yapanları tarihin yargı sahnesine çıkarmalıdırlar.