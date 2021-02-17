Görmedikleri Erivan’da kaybolan tarihi eserlerin yağlı boya tablolarını yapıyorlar

Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR’da ressamlar, bir zamanlar Türk yurdu olan şimdi ise Ermenistan’a başkentlik eden Erivan’da kaybolan tarihi eserlerin yağlı boya tablolarını yapıyor. Tarih boyunca Türklerin inşa ettiği camiler, kervansaraylar, han sarayları, hamamlar ile kültürel yaşamın anlatıldığı tablolar, 1’inci İrevan Günleri’nde sergilenecek.

Iğdır’da bir grup sivil toplum kuruluşu üyesi, bu yıl ilk defa ‘İrevan Günleri’ düzenleyecek. Nisan ayında organize edilecek etkinlik için hazırlıklar başladı. Eskiden Türk yurdu olan şimdi de Ermenistan’a başkentlik yapan, ‘Erivan’ olarak da adlandırılan İrevan şehrinde kaybolan tarihi eserler, ressamlar tarafından tarihi belgelere dayanılarak yağlı boya tablolara yansıtılıyor. Türklerin yörede inşa ettiği cami, kervansaray, han, hamamlar ile kültürel dokuyu yağlı boya tablolarına yansıtan ressamlar, internet üzerinde yaptıkları araştırmalar ve buldukları resimlere bakarak çizimlerini yapıyor. Tablolarını mart sonuna kadar tamamlamayı hedefleyen ressamlar, eserlerini 1’inci İrevan Günleri’nde sergileyecek.

‘AMAÇ, GELECEK NESİLLERE ERİVAN’IN GERÇEK KİMLİĞİNİ ANLATMAK’

Iğdırlı sanatçılar olarak tablolarına bir zamanlar Türk şehri olan Erivan’ı işlediklerini belirten Coşkun Oluz, “Roma’dan bile eski olduğu iddia edilen bu şehirde günümüzde bir cami dışında hiçbir şey kalmadı ve bu şehri kuran halk topyekun buradan sürüldü. Sergi ve tanıtım günlerinde tarihi kaynaklardan yola çıkarak Türklerin inşa ettiği bu şehirde camiler, kervansaraylar, han sarayları, hamamlar gibi Erivan’ın silüetlerinden ne varsa tek tek yerine koymayı planlıyoruz. Buradaki amacımız gelecek nesillere Erivan’ın gerçek kimliğini, gerçek tarihini anlatmak ve Türklerin en eski kadim şehirlerinden olan bu şehrin gerçek kimliğini dünyaya tanıtmak olacaktır” dedi.

Dedelerinin nüfus cüzdanlarında doğum yeri olarak Erivan yazdığını belirten Ziya Zakir Acar, “Biz de dedelerimizin anılarını canlandırmak için nisan ayının başında İrevan Günleri tertip edeceğiz. Resim sergisiyle başlayacağız. Erivan’ı anlatan tarihi eserleri, sanat eserlerini herkese anlatarak yaşatmak istiyoruz. Amacımız kültür ve sanatı yaşatmak. Nisan ayındaki etkinlikte ozanlar, şairler Erivan’ı anlatan şiirler okuyup, türküler söyleyecekler” dedi.

‘IĞDIR, İREVAN’LA BÜTÜNLÜK SERGİLER’

Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Arslantürk Akyıldız da şunları söyledi:

“Iğdır tarihine baktığımızda Erivan’la bir bütünlük sergiler. Bölgede meydana gelen askeri ve siyasal gelişmelerle Iğdır, Erivan’dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Erivan’da yaşayan Türkler, Ermeni ve Rus baskısından bıkarak göç edip, Iğdır’a gelip, yerleşmişlerdir. Iğdır’da yaşayan Erivanlılar kültürlerini de hep yaşatmışlardır. Erivan günlerinin amacı kültürleri canlı tutmak ve yaşatmaktır. Bu bir başlangıçtır. İlk etapta resim, şiirle başlanacaktır. Aras vadisinde yaşayan insanlar bu kültürlerini yaşatmanın yaşamanın hasretindeler. İşte İrevan Günleri bu hasretleri giderecektir.”

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