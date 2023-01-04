Görme sorunu yaşayan küçük Fırat, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesinde, görme şikayetiyle hastaneye başvuran ve ilk müdahalesi yapılan 8 yaşındaki Fırat Poyraz, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

Tatvan ilçesinde, gözlerinde görme şikayetiyle aniden rahatsızlanan Fırat Poyraz, ailesi tarafından Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan muayenede körlük gelişimi riskine karşı Fırat’ın, tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi bünyesindeki Çocuk Hastanesine sevki kararlaştırıldı. Ailesi ve doktorlar, yetkililerden Fırat için ambulans uçak talebinde bulundu. Ambulansla Muş’a götürülen Fırat, buradan da Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Ankara’daki Çocuk Hastanesine ulaştırılarak tedaviye alındı.

Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Körlük gelişme riski olan hastayı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi kapsamındaki Çocuk Hastanesine göndermek için dün akşam saat 22:00’da yola çıkarılan hasta 23:10’da Muş Havalimanından Uçak Ambulans ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi bünyesindeki Çocuk Hastanesine nakledildi.” denildi. (DHA)

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