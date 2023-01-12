Görme engellilere UBER üzerinden taksi çağırma kolaylığı

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İSTANBUL, (DHA) – Global teknoloji platformu Uber, görme engelliler için engelsiz bir dünyaya katkı sağlamak amacıyla Blindlook ile bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda görme engelliler, Uber uygulaması üzerinden taksi çağırabilecekler.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya şehirlerinde bulunan tam ve kısmi görme engelli Uber kullanıcıları, BlindLook’un ses odaklı teknolojisi “Sesli Simülasyon” sayesinde Uber uygulamasını kolaylıkla kullanabilecekler.

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BAHADIRLI: ENGELLERİ KALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “BlindLook ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile, görme engelliler için şehir ulaşımının önündeki engelleri kaldırabilmeyi arzu ediyoruz. Görme engelli Uber kullanıcıları, faaliyet gösterdiğimiz şehirlerde daha kolay bir yolculuk deneyimi için özgürce Uber kullanabilirler. Topluma fayda sağlamayı hedefleyerek yeni iş birlikleri hayata geçirmeye ve engelleri kaldırmaya devam edeceğiz” dedi.

GÖRECE: HAYATA BAĞIMSIZCA KARIŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKIYOR

Blindlook Kurucu Ortağı Sadriye Görece ise şunları kaydetti:

“Büyük şehirde yaşıyorsak, bir yere yetişme telaşında taksiler imdadımıza yetişiyor. Bir görme engelliysen, etrafın taksi ile dolu olsa da onları görmediğin için bir desteğe ihtiyacın oluyor. Uber ile, taksi çağırmanın, hayata bağımsızca karışmanın önündeki engeller kalkıyor. Uber uygulaması üzerinden kimseye ihtiyaç duymadan taksiyi çağırmak, gideceğin yere sorunsuzca ulaşmak paha biçilmez bir mutluluk. Yüz binlerce görme engelli için bağımsızlığın anahtarı olan Uber’e tüm görme engelli camiası adına teşekkür ediyoruz. Kapsayıcılığını EyeBrand olarak taçlandıran Uber ile, fark yaratan işler yaratmaya devam edeceğiz.”