Türkiye Görme Engelliler Türkiye Takım ve Bireysel Yüzme Şampiyonası 16-17 Mart tarihleri arasında Alanya’da düzenlenecek.

Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılacak olan şampiyonaya 57 kulüpten 25 kadın, 80 erkek olmak üzere toplam 105 sporcu katılacak. 12 ve 13 yaş guruplarında yapılacak olan şampiyonada 50, 100, 200 ve 400 metre Serbest stil, 50 ve 100 metre sırtüstü, 50 ve 100 metre Kurbağalama, 50 ve 100 metre Kelebek, 200 metre Ferdi karışık, 4×50 metre karışık bayrak, 4×50 metre serbest bayrak ve 4×100 metre serbest bayrak yarışmaları yapılacak. Şampiyonada görme engeline göre (S11-S12-S13-SB11-SB12-SB13-SM11SM13-49) sınıfı çocuklar yarışabilecek.