Görme engelli öğrenciler akıllı bastonlarına kavuştu

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İSTANBUL, (DHA) – ‘Çocuklar Ülkesi’ KidZania, Abdi İbrahim’in 110’uncu yılında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yaptı. Abdi İbrahim, Young Guru Academy (YGA) ve WeWalk iş birliğiyle 110 görme engelli öğrenciye akıllı baston hediye edildi. Düzenlenen etkinlikle 10 öğrenci WeWalk akıllı bastonuna kavuşurken, deneyime dayalı aktivitelerle tüm gün keyifli vakit geçirme imkânı buldu.

Abdi İbrahim, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve akıllı telefonlarla bastonu birleştiren WeWalk akıllı bastonların 110 görme engelli öğrenciye ulaşmasını sağlıyor. Çalışanlarının 44’üncü İstanbul Maratonu’ndaki iyilik koşusuyla bağış toplaması ile başlayan projenin kapsamı Abdi İbrahim’in de kurumsal kaynak ayırmasıyla daha da büyüdü.

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KidZania’da gerçekleşen etkinlikle gençlerin akıllı bastonları ile buluşmasını sağlayan Abdi İbrahim ve WeWalk ekibi daha sonra gençlerle şehirde meslek aktivitelerini de deneyimledi. Gençler, deneyime dayalı aktivitelerle gençler eğlenerek öğrendikleri bir gün geçirdi.

Böylesine anlamlı bir projeye ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, “Çocuklar Ülkesi Kidzania, tüm çocukların eğlenirken öğrenebilecekleri bir dünyaya sahip olmaları amacıyla kuruldu. Kuruluşumuzdaki bu eşsiz amacımızı ‘KidZania her çocuğun hakkı’ felsefemizle destekliyor ve KidZania’da tüm çocukların özgürce dilediği mesleği deneyimleyebilmesi için çalışıyoruz. Bu anlamda çok değerli sivil toplum kuruluşları ve markalarla güç birliğine gidiyor, her çocuğu KidZania’da ağırlayabilmeyi hedefliyoruz. Bugün KidZania’da akıllı bastonuna kavuşan gençlerimiz adına çok mutluyuz. Bu harika proje ile sizleri şehrimizde ağırlamamıza vesile olan Abdi İbrahim’e de kuruluşunun 110. yılı dolayısıyla ayrıca tebriklerimizi sunuyoruz” dedi.

FIRSAT EŞİTLİĞİNE TÜM KALBİMİZLE İNANIYORUZ

Timur, “KidZania ekibi olarak tüm misafirlerimiz için fırsat eşitliğine tüm kalbimizle inanıyoruz. İstisnasız her misafirlerimiz için erişilebilir bir KidZania deneyimi sunmak adına aldığımız eğitimler ve uygulamalı çalışmalarla her gün bir adım daha ileriye gidiyoruz. Çocuklarla yapılan araştırmalar gösteriyor ki 4 yaşına kadar tüm çocuklar için din, dil, ırk, cinsiyet gibi farklılıkların hiçbiri gerçek değil. Bizler de inanıyoruz ki KidZania deneyimini gerçekleştirmiş her çocuk aynı farkındalıkla şehrimizden ayrılıyor. Bugün Abdi İbrahim ve WeWalk ile yaptığımız iş birliği de bu yüzden bizim için çok kıymetli. Farklılıklarımızın olmadığı, daha iyi bir dünya mümkün, bu dünyanın sürekliliği için projelere destek olmaya ve yeni çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”

Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu ise etkinlikte şunları söyledi:

“Günlük hayatta engelli bireylerin karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılması hem kurumlara hem bireylere bazı sorumluluklar yüklüyor. Türkiye’nin iyileştiren gücü Abdi İbrahim olarak biz de daha iyi bir dünya için kendimizi sorumlu hissediyor, 110 yıldır bu uğurda çalışıyoruz. Tam olarak kimliğimizi yansıtan bir projeyi hayata geçirmiş olmaktan ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Değerli proje ortağımız YGA ve WeWalk ile bizlere kapılarını açan Kidzania’nın destekleriyle Abdi İbrahim olarak, kuruluşumuzun 110. yılı anısına, 110 öğrencimize akıllı bastonlarını armağan ettik. WeWalk Akıllı Baston Projesi, Abdi İbrahim gönüllülerimizin attığı iyilik tohumlarıyla kök saldı. Sosyal projelerimizde gönüllülük çok değer verdiğimiz bir fayda alanı. İlk aşamada Abdi İbrahim çalışanları, 44. İstanbul Maratonu’nda bu proje için koşarak, gençlerimizin akıllı baston ihtiyacını karşılayacak bir kaynağı temin ettiler. Abdi İbrahim olarak, çalışma arkadaşlarımızın iyilik için attıkları bu adımları sahiplenmeye karar verdik ve toplanan bağışların üstüne eklediğimiz kaynakla projenin kapsamını 110 öğrencinin yaşamını kolaylaştıracak hale getirdik. Görme engelli öğrencilerin, yaşamlarına her alanda fayda sağlayacak böyle bir teknolojiyle buluşmalarına destek vermekten çok mutluyuz. Abdi İbrahim olarak bundan böyle de aklımızla, kalbimizle daima iyiliğin peşinde koşmaya devam edeceğiz.”