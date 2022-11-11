Görme engelli milli judoculara Ankara’da coşkulu karşılama

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Alper ŞAŞMAZ – Emirhan Yüzügüldü/ANKARA, (DHA)- Bakü’de düzenlenen IBSA Para Judo Dünya Şampiyonası’nda 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya alarak şampiyonayı zirvede tamamlayan Görme Engelli Judo Milli Takımı, yurda dönüş yaptı. Toplamda 11 madalya ile yurda gelen milli judocuları taşıyan uçak, saat 19.00’da Esenboğa Havalimanı’na indi. Milliler, havalimanında coşkuyla karşılandı.

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANI YILDIRIM: HEDEF 10-12 KOTA VE PARİS’TE AYNI SAYIDA MADALYA

Sporcularla büyük gurur duyduğunu ifade eden Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, “Federasyonumuzun kurulduğu tarihten bu yana katıldığımız dünya şampiyonalarında alınmış 3 madalya vardı. Oysa bu şampiyonada bu aslanlar 11 madalya alarak ay-yıldızlı bayrağımızı onurlu bir şekilde dünya sıralamasının en üzerine çıkardılar. Bundan daha iyi bir şey olamaz. Hepsi çok iyi mücadele ettiler. Bu bir süreçtir, başarı bir anda gelmez. İnanmak başarmaktır. Bütün sporcularımız inanarak bu işe gönül verdiler, başardık. Biz de bundan sonraki süreçte kendilerine en iyi imkanları sunacağız. Paralimpiklerde Judo Milli Takımımız en az 10-12 kota ile en az burada alınan madalya kadar 2024’te Paris’te de aynı başarı ve coşkuyla ülkemize kazandırmış olacaklar” dedi.

Turnuvada +70 kiloda yarışan ve 3’üncü olan takım kaptanı Nazan Akın Güneş, Türk halkına ve Azerbaycan halkına desteklerinden ötürü teşekkür etti. -57 kiloda altın madalya alarak dünya şampiyonu olan Zeynep Çelik ise “Ülkeme paralimpiklerde ve olimpik judo tarihinde 2’nci defa altın madalya kazandırıyorum. Bunun onurunu ve gururunu yaşıyorum. İnanıyorum ki, 2024 Paris Olimpiyatları’nda ve Paralimpik Oyunları’nda aynı başarıyı göstereceğim” diye konuştu.

+90 kiloda bronz madalya kazanan Onur Taştan, “Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Takım halinde çok büyük başarılar elde ettik. Olimpiyatlarda da bu çıtayı yükseltmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Görme Engelli Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Hüseyin Üstündağ da takım halinde 1’inci olduklarını belirterek bir sonraki hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karşılamadan detaylar

-Ayhan Yıldırım’ın açıklamaları

-Nazan Akın Güneş’in açıklamaları

-Zeynep Çelik’in açıklamaları

-Onur Taştan’ın açıklamaları

-Hüseyin Üstündağ’ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

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