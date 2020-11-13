Görme engelli gencin hayali Ümraniye’de gerçekleşti

İSTANBUL, (DHA) – Ümraniye Belediyesi’nin bünyesinde hizmet veren Müzik Akademisi ile tanışan görme engelli gencin hayali gerçek oldu. Müzik Akademisi’nde aldığı derslerle konservatuvarı kazanan engelli genç, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Memleketi Gaziantep’ten İstanbul’a geldikten sonra Ümraniye’de dört engelli arkadaşı ile kalan 19 yaşındaki Murat Tarun, pandemi döneminde zor durumda kalınca Ümraniye Belediyesi’ne gelerek destek istedi. Bu sırada belediyede konservatuvar hayallerinden bahseden Murat Tarun, belediye personeli tarafından Müzik Akademisi ile tanıştırıldı. Akademide birebir eğitimlere alınan Murat Tarun, sıkı bir çalışmanın ardından üniversite sınavlarına girerek Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nü kazandı.

“BİZİM BU TÜR DEĞERLERİ BULUP İLGİLENMEMİZ GEREKİYOR”

Konservatuarı kazandığı haberini aldıktan sonra memleketine dönen Murat Tarun, birkaç hafta sonra tekrar Ümraniye’ye gelerek Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Tarun’la bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Murat kardeşimiz her Anadolu’dan İstanbul’a gelen kardeşlerimiz gibi iş imkanı için İstanbul’a gelmiş. 19 yaşında, görme engeli olan bir kardeşimiz. Gaziantepli, üç çocuklu bir ailenin çocuğu. Üniversiteye gidememiş. Bu arada bizden elektrik ve su parası için yardım talebi ile gelmiş belediyemize. Arkadaşlar da kendisi ile ilgilenmişler ve müziğe kabiliyeti olduğunu keşfetmişler. Bizim müzik akademisinde Murat kardeşimizi almışlar, eğitim vermişler. Beş haftalık özel bir eğitimden sonra kendisi üniversite imtihanlarında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazanmış ve şimdi üniversiteli olmuş. Bundan dolayı da ben kendisini eğiten hocalara, bizim belediyedeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başta kendisine teşekkür ediyorum. Kabiliyeti ortaya çıktı, devamı çok önemli. Bu herkese inşallah örnek olur. Bizim bu tür değerleri bulup, çıkarıp, onlarla çok özel ilgilenmemiz gerekiyor” dedi.

Konservatuvarı kazanmanın mutluluğunu yaşayan Murat Tarun, “Aslında bu sene üniversiteyi kazanacağımı pek fazla düşünmüyordum. Çünkü hiçbir yerden eğitim almadım, çok çalışmamıştım yani. Yine sınava girip şansımı deneyecektim ama büyük ihtimal kazanamayacaktım. Ümraniye’ye geldiğimde arkadaşlar bahsetti belediyeye gidelim diye. Dördümüz de görme engelliyiz. Geldik, o vesile oldu, sonra ben konservatuvar okumak istediğimden bahsettim. Sağ olsunlar hocalarımız yardımcı oldu eğitimim için. Sonra beş haftalık bir eğitim aldım. O eğitimden sonra Eskişehir’e sınava gittim, kazandım çok şükür” şeklinde konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, geleceği ile ilgili çok büyük bir hayali olmadığını ama müzik öğretmeni olmayı istediğini ifade eden Murat Tarun’a tablet hediye etti.